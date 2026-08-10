Investigan el asesinato de un hombre en el barrio Nuevo: Vecinos cuentan que escucharon más de 60 disparos
Ocurrió durante la madrugada de este lunes. La víctima es un hombre mayor que está identificado. Testigos hablan de una infernar balacera.
El Ministerio Público Fiscal informó que investigan un asesinato ocurrido en la madrugada de este lunes en una vivienda del barrio Nuevo, aledaño al Anai Mapu, al norte de Cipolletti.
La víctima fue identificada como Pablo Parra, un hombre mayor de edad. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca para la autopsia correspondiente.
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En el lugar trabajó el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, la Fiscalía de turno a cargo de Guillermo Ibáñez y la adjunta Julieta Della Cha, la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal, el Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y personal policial de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu.
Hasta el momento no se indicó si hay personas detenidas o sospechadas de cometer el hecho.
Vecinos cuentan que alrededor de las 3 de la madrugada los despertó un infernal tiroteo, lo que permite presumir que se trató de un enfrentamiento.
"Fue tremendo, se escucharon al menos 60 disparos", expresó alarmada Lila Calderón, referente social del sector barrial.
La policía trabaja en el lugar
Con el correr de las horas y ni bien surgió la claridad del día, se pudo observar el personal policial trabajando en inmedaciones de un domicilio que había sido acordonado. Entre los uniformados se encontraban integrantes del Gabinete de Criminalística vestidos con los conocidos overoles blancos que utilizan cuando realizan las tareas periciales en casos de gravedad. Todo se desarrolla en medio de calles anegadas y embarradas producto de las últimas lluvias registradas en la región.
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