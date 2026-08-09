Ladrón rompe vidrieras tiene prohibida la entrada a Las Grutas por los próximos dos veranos

Lo atraparon por robar en cuatro comercios de la villa balnearia, y luego otros tres en Catriel. Admitió su culpa y le imponen una particular condena, aunque sigue libre.

El ladrón que asaltó un kiosco en Catriel fue detenido por el empleado del comercio junto a otros vecinos, y luego entragado a la policía. El sujeto venía de cometer una segudilla delictiva en Las Grutas.

Un hombre acusado de haber cometido una seguidilla de robos y hurtos en Las Grutas y en Catriel reconoció su culpa y acordó una condena que le permite seguir en libertad, aunque tendrá que cumplir particulares medidas de comportamiento para no cumplir la pena tras las rejas.

El raid delictivo lo inicio la madrugada del 7 de marzo de este año en el balneario de la costa atlántica rionegrino, cuando aún había turistas disfrutando del último tramo del verano y el sector comercial permanecía en actividad, previo al parate invernal.

Precisamente, ese era el blanco escogido por Gastón Ángel Costa , de 37 años edad. A las 6:20 de la mañana, estando ya clareando el día, se paró frente a un comercio ubicado en la zona céntrica y tras destruir uno de los vidrios y se apoderó de 8 cervezas Heineken de un litro, dos packs de latas de Imperial y una t ablet Samsung, para luego escapar.

No conforme con ese botín, pocos minutos después (6:37) fue hasta una rotisería cercana donde también rompió la vidriera y robó dinero en efectivos (monto no precisado), cuatro packs de cerveza Brahma y dos docenas de empanadas de jamón y queso.

Pero tampoco le alcanzó, porque a las 7:30 ingresó a otro local y del mismo modo tras reventar un vidrio se apoderó de cuatro pares de anteojos, una malla y un teléfono celular.

Hubo un último golpe y lo dio apenas media hora más tarde en un negocio ubicado en la zona de la Segunda Bajada, donde empleó la misma metodología delictiva. Pero esta vez un vecino lo vio y alertó a la Policía. Con las características aportadas por el testigo, efectivos de la Comisaría 29na que se encontraban en recorridas de prevención no muy lejos de allí, fueron hasta al lugar y lograron interceptar al sospechoso a pocos metros. Durante la identificación se constató que llevaba entre sus pertenencias varios elementos que habían sido sustraídos del local comercial, se informó entonces desde la Policía. Por los cuatro hechos Costa fue imputado por los delitos de robo y daño, en concurso real, y quedó en libertad.

Andanzas en Catriel

No obstantes su sed de ladrón no se había calmado. Se trasladó a Catriel y allí la siguió alimentando con una nueva escalada delictiva que desarrolló a lo largo de unas pocas semanas.

El primer hecho lo cometió junto a una mujer que no ha sido identificada el 9 de abril alrededor de las 2:45 en un conocido restaurante. Allí también empleó su técnica poco sutil: destruyó la puerta de vidrio de un piedrazo. Pero no pudo apropiarse de nada, porque había una reja interna, lo que le impidió entrar. Ambos escaparon con las manos vacías, pero Costa fue atrapado por la policía cerca del lugar y fue acusado por robo en grado de tentativa.

El 5 de mayo siguiente, cerca de las 21, entró a una despensa y sin ejercer violencia se apoderó de una botella de Fernet de 750 ml que ocultó entre sus ropas. Sin embargo, también cayó, en este caso por hurto simple.

El último hecho fue el más conmocionante y sucedió el 11 de junio último en un kiosco situado en la avenida San Martín, pleno sector comercial de la ciudad petrolera rionegrina.

Habían pasado las 4:30 de la madrugada, y Costa ingresó al local portando un elemento que parecía un arma de fuego con el apuntó al joven que atendía al público. En medio de insultos, Costa le ordenó que le entregara el dinero de la caja registradora y su teléfono, y así lo hizo el muchacho. Inmediatamente se retiró en una bicicleta.

Pero el kiosquero advirtió que no era un arma la que utilizó para amedrentarlo, y salió a correrlo. A los pocos metros, con la colaboración del personal de una remisería cercana, lograron atrapar al malviviente. Con algunos golpes dados por los vecinos, fue entrado a la policía, quienes al requisarlo encontraron el dinero robado (26.000 pesos), un cuchillo y un objeto que simulaba una tumbera. Por este episodio, que quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y fue una de las pruebas relevantes de la acusación, fue imputado por “robo agravado por el uso de arma de utilería”.

Costa quedó en prisión preventiva y en ese estado llegó a una audiencia realizada semanas atrás, en la que la fiscal Analía Díaz y el defensor Oficial Rodrigo Martínez le informaron al juez Guillermo Baquero Lazcano que habían consensuado cerrar el caso mediante un juicio abreviado.

Propuesta de pena

El acuerdo incluía los hechos sucedidos en Las Grutas y establecía una pena de tres años de prisión en suspenso (que no lo llevaba tras las rejas), más pautas de conducta por el término de dos años.

En este último punto se fijaba, además de las medidas de rigor, la prohibición de contacto y acercamiento personal por cualquier medio con las víctimas de Catriel, y también la prohibición de ingreso a Las Grutas por el mismo plazo.

El hombre, que hasta el momento no tenía antecedentes penales, aceptó la propuesta, una condición que requiere el mecanismo legal, con lo que quedó asentado que reconocía su culpa. Y recuperaba la libertad.

El juez Baquero Lazcano se manifestó a favor del acuerdo y lo homologó en los términos planteados por las partes. Mencionó que la responsabilidad de Costa había quedado corroborada con las pruebas expuestas por la Fiscalía y su propia confesión.

Fuera de Las Grutas por dos años

El castigo acordado establecía que además de los tres años de prisión en suspenso impuesta Costa debía cumplir pautas de comportamiento por el término de dos años.

Una de ellas ordena la prohibición de acercamiento a las víctimas de los comercios afectados Catriel, tanto en forma personal como por cualquier medio. Otra sanción establecida es la imposibilidad de “ingresar a la localidad de Las Grutas” por el plazo fijado.

El resto de las normas son de rigor: fijar domicilio, presentarse cada dos meses en la Policía de Catriel, someterse al control del Patronato de Presos y Liberados, no cometer ningún otro delito ni abusar de bebidas alcohólicas y abstenerse del consumo de drogas. El fallo estableció también que Costa, que permanecía en prisión preventiva, quedaba en libertad de manera inmediata.