Requisa en la cárcel: un preso tenía cocaína escondida en un rollo de papel higiénico

Personal penitenciario incautó cocaína oculta en una celda de la cárcel de Roca durante un operativo de rutina. La Justicia Federal tomó intervención.

Los guardias de la cárcel de Roca descubrieron cocaína en una celda.

Un procedimiento de rutina realizado por personal del Servicio Penitenciario de Río Negro permitió detectar estupefacientes en el interior del penal. El hallazgo ocurrió en una de las celdas del Pabellón C del establecimiento carcelario ubicado en General Roca .

Durante la inspección habitual en la celda 2 , el personal penitenciario identificó un elemento sospechoso oculto entre los objetos del lugar: una media negra escondida en el interior de un rollo de papel higiénico.

Al revisar la prenda, los efectivos encontraron ocho envoltorios de nylon transparente con una sustancia blanca en polvo.

Intervención judicial e investigación

A raíz de la detección, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Federal de Roca, que dispuso el secuestro del material. Los peritos abocados a la tarea realizaron la prueba de campo mediante la técnica de narco spray, la cual arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 3,6 gramos.

Tras el procedimiento y el secuestro de la sustancia, ahora se iniciará una investigación para determinar cómo ingresó la droga a la cárcel y establecer las responsabilidades correspondientes.

Controles de seguridad en los penales

Este operativo forma parte de los controles preventivos que lleva a cabo de manera permanente el Servicio Penitenciario de Río Negro en las unidades carcelarias de la provincia.

Según se informó, este tipo de requisas continuas tienen como objetivo detectar sustancias e ingresos prohibidos, resguardando el orden y garantizando las condiciones de seguridad dentro de los establecimientos.