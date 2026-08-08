Así quedó el local tras el fuerte choque de una camioneta en Cipolletti

La propietaria del comercio relató cómo ocurrió el impacto y detalló los importantes daños materiales. Además, se conocieron nuevos detalles sobre el joven que conducía la camioneta.

Así quedó el comercio que fue embestido por una camioneta en Cipolletti. // Fotos: captura Instagram Bebel

El violento choque de una camioneta contra un local comercial en pleno centro de Cipolletti sigue generando repercusiones. Con el correr de las horas, se conocieron nuevos detalles a partir del testimonio de la propietaria del comercio afectado.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana sobre calle San Martín al 200, cuando una camioneta ingresó sin control y terminó incrustada dentro de un local. La situación generó un fuerte impacto en la zona.

Andrea , dueña de Babel, el comercio afectado, relató que el conductor era un joven de unos 20 años que circulaba acompañado. Según indicó, el vehículo venía a gran velocidad cuando perdió el control y terminó atravesando la vidriera .

Policía y Bomberos trabajaron durante la escena.

Una maniobra bajo investigación

De acuerdo a lo que trascendió, el joven habría asegurado que una motocicleta se le cruzó en el camino, lo que derivó en la maniobra fallida. Sin embargo, la versión todavía no fue confirmada oficialmente.

La policía trabaja para esclarecer lo sucedido y solicitará registros de cámaras de seguridad de los comercios cercanos. El objetivo es reconstruir con precisión cómo se produjo el siniestro.

Uno de los elementos que generó mayor sorpresa fue que el conductor no sería el propietario del vehículo. Según contó la comerciante, el joven habría tomado la camioneta sin autorización de un familiar.

“Se la robó, digamos, a alguien que era pariente de él”, explicó Andrea en declaraciones a FM Master. Pese a esto, el dueño del rodado se presentó en el lugar y se avanzó en el intercambio de datos para las gestiones con el seguro.

El comercio afectado mostró en Instagram cómo quedó el local tras el impacto.

Daños materiales y pérdidas

El impacto provocó importantes destrozos en el comercio. La camioneta arrasó con la vidriera completa, dañó la persiana y provocó la rotura de varios elementos que se encontraban en exhibición.

Entre las pérdidas más significativas, la propietaria detalló que al menos cinco maniquíes quedaron destruidos. Además, la vidriera contaba con una estructura con iluminación de neón que también resultó completamente dañada.

Problemas eléctricos y trabajos de urgencia

Otro de los daños relevantes fue en el gabinete de luz, que quedó destruido tras el impacto. Esto generó cortes en el suministro eléctrico tanto en el local afectado como en propiedades lindantes.

Personal de Edersa intervino en el lugar para evaluar la situación y avanzar en las tareas necesarias para restablecer el servicio. Mientras tanto, los dueños del comercio trabajan para asegurar el ingreso y evitar mayores pérdidas.

Sin heridos, pero con mucha incertidumbre

A pesar de la magnitud del choque, no se registraron personas heridas dentro del local, ya que al momento del impacto se encontraba cerrado. El conductor, en tanto, sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar.

El test de alcoholemia realizado por personal de Tránsito arrojó resultado negativo, descartando el consumo de alcohol como factor del hecho. Esto refuerza la hipótesis de una maniobra imprudente o una posible distracción.

Mientras avanzan las actuaciones, los propietarios del comercio iniciaron el proceso con la compañía aseguradora. Según indicaron, ya se presentaron fotos, videos y documentación para evaluar los daños ocasionados.