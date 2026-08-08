Nostalgia en las redes: los entrañables "locos" que marcaron la historia callejera de Cipolletti

De Cinco Pesos al Chipi. Del Loco Manzano a Benito. Los simpáticos recuerdos que los vecinos compartieron en redes sociales. Y vos, ¿de cuál te acordás?

El recuerdo de los nostálgicos en redes sociales sobre quienes dejaron huella en Cipolletti.

Es de "locos" , justamente, como un simple mensaje en un grupo de Facebook de la ciudad bastó para encender la memoria colectiva y desempolvar anécdotas de personajes inolvidables, carismáticos y sumamente queridos por todos.

Mabel despertó la nostalgia del "pueblo" al preguntar en el muro Cipolletti de Ayer: “¿Alguien se acuerda del personaje que caminaba por las calles de Cipolletti? Lo llamábamos Cinco Pesos. Y Carlitos, siempre sentado en la plaza, nunca supe su historia pero tenía una gran cultura” .

A partir de esa publicación, decenas de cipoleños se sumaron a la conversación para compartir sus propios recuerdos y rendir una suerte de homenaje a quienes forman parte del patrimonio afectivo de la ciudad .

Las anécdotas fluyeron cargadas de afecto, risas y picardía. Entre los primeros comentarios, Mirta acotó con ternura: “Sí, cómo no acordarse. Carlitos te decía adiós Caperucita, siempre en la plaza”.

La charla continuó rescatando a otra figura callejera mítica de la zona, ya que un vecino detalló cómo “Cinco Pesos se convirtió con la inflación hasta en 25 pesos”, recordando que solía dormir en la antigua terminal de Brentana y 9 de Julio y que a veces iba a comer a lo de su tía porque en el fondo “no era malo, solo pedía monedas para el trago”.

La lista de personajes icónicos abarcó distintas décadas y trajo a la luz relatos de todo tipo. Un vecino mayor rememoró con humor los inicios de ese caminante: “Yo sí lo recuerdo porque soy ya muy mayor y allá por el año 68 él pedía una moneda de 0,25c, después aumentó la tarifa y pedía una moneda de 10, jaja”.

Desfile de nombres célebres

Entre el desfile de leyendas urbanas también aparecieron el recordado Chipi, Benito y el Loco Manzano, calificado como “¡qué personaje en los 80!”, además de relatos fascinantes como el del Ruso, un hombre manco del que se decía que “tenía un terrible conocimiento de armas de guerra”.

El Chipi, una leyenda urbana de Cipolletti.

Esta conmovedora charla virtual demostró que estos caminantes populares, lejos de ser olvidados, siguen muy presentes en el corazón de la comunidad. Como resumió con emoción uno de los usuarios al recordar a estos inolvidables muchachos, ellos representan un “hermoso patrimonio de nuestra ciudad”, personajes cotidianos que dejaron una huella imborrable en la identidad cipoleña.