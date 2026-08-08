Confirmado: llega un nuevo supermercado a un barrio de Cipolletti

Tras un viaje a Bahía Blanca, el Intendente de la ciudad confirmó una nueva sucursal en un sector de constante crecimiento. Los detalles.

Una nueva sucursal de un supermercado arribará a un barrio de Cipolletti.

Cipolletti tiene novedades para el Distrito Vecinal Noreste ( DVN ). La Cooperativa Obrera confirmó que en los próximos días comenzará la construcción de su nueva sucursal en ese sector de la ciudad, un anuncio celebrado tanto por el municipio como por los propios vecinos.

El intendente Rodrigo Buteler difundió la noticia a través de sus redes sociales tras un viaje “relámpago” a Bahía Blanca , sede central de la cadena de supermercados. Allí mantuvo una reunión clave con los directivos de la entidad para definir los últimos detalles de la obra.

"En poco tiempo comienza la construcción de la nueva sucursal de la Cooperativa Obrera en el Distrito Vecinal Noreste", expresó Buteler en sus redes. El jefe comunal remarcó que la inversión llega acompañada de nuevos puestos de trabajo y más servicios.

El mandatario recordó que el compromiso fue asumido públicamente el año pasado y que ahora se transforma en un hecho concreto. "Lo anunciamos el año pasado y hoy ya es una realidad: en pocos días se coloca el cartel y arranca la obra", afirmó.

Durante la gestión que realizó en Bahía Blanca, Buteler estuvo acompañado por Enrique Oehrens, consejero de la Cooperativa Obrera, con quien recorrió las oficinas centrales de la cadena. Juntos revisaron el estado de avance del proyecto que beneficiará a miles de familias.

La Cooperativa Obrera confirmó que en pocos días presentará los planos al municipio y comenzará con la obra. Anahí Cárdena

La palabra de la Cooperativa Obrera

Oehrens, referente de la entidad, confirmó que el proyecto avanza a paso firme y que restan cuestiones administrativas menores antes de iniciar los trabajos. "Está actualmente confirmada la construcción de la sucursal en el distrito vecinal. Está avanzando a paso firme", sostuvo el consejero.

Según explicó, en los próximos días se terminarán de definir los planos definitivos de la obra, que luego serán presentados ante la Municipalidad de Cipolletti para obtener los permisos correspondientes y dar inicio formal a la construcción.

El directivo también destacó el compromiso asumido tanto por el intendente como por la propia cooperativa con los vecinos del DVN. "Realmente ha sido un acierto", remarcó Oehrens sobre la decisión de instalar la sucursal en ese sector de la ciudad.

LA COOPERATIVA OBRERA LLEGA AL DISTRITO



Viaje fugaz a Bahía Blanca y volvemos con una gran noticia para Cipolletti: en poco tiempo comienza la construcción de la nueva sucursal de la Cooperativa Obrera en el Distrito Vecinal Noreste.

Una de las cadenas de supermercados más… pic.twitter.com/S6n6wYGf8b — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) August 7, 2026

El municipio también estuvo presente

El viaje a Bahía Blanca no fue solo protagonizado por el intendente. También participó el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, quien acompañó a la comitiva en las reuniones con los directivos de la cadena de supermercados.

Dijkstra explicó el objetivo central de la visita institucional. "Venimos a ver el modelo de la sucursal que va a ser en el distrito", señaló el funcionario, en referencia al diseño arquitectónico que tendrá el nuevo local comercial.

Un barrio que no deja de crecer

El terreno donde se construirá la sucursal está ubicado en la intersección de las calles Amancay y La Plata Este, con una superficie superior a los 4.500 metros cuadrados, según había confirmado oportunamente la propia cooperativa.

Las tierras pertenecían al municipio y su venta a la entidad fue impulsada por la gestión de Buteler, con el aval del Concejo Deliberante. El pedido de contar con un supermercado surgió de los propios vecinos del DVN.

En la zona conviven más de diez mil habitantes, sumados a los barrios linderos como Santa Elena, Santa Marta, Curri Lamuel, 2 de Febrero, 10 de Febrero, El Espejo, Puente de Madera y Anai Mapu, todos beneficiados por la futura sucursal.

En la zona del DVN viven cerca de 10 mil habitantes. Estefania Petrella

Últimos pasos antes de la obra

Con los planos casi finalizados, resta la presentación formal ante la Municipalidad para destrabar los permisos de construcción. Recién entonces se colocará el cartel de obra que marcará el inicio oficial de los trabajos.

Buteler fue optimista respecto a los plazos de ejecución del proyecto. "En unos meses ya vamos a ver cartel de obra y todo lo demás", concluyó el intendente, confiado en que la sucursal esté en marcha en el corto plazo.