DVN: la Cooperativa Obrera ratificó que abrirá un supermercado en el lugar

La Cooperativa Obrera ratificó que concretará, lo antes posible, la construcción de un supermercado de su cadena en el Distrito Vecinal Noreste (DVN).

El Distrito Vecinal Noreste tendrá su primer supermercado. La zona tiene más de 10 mil habitantes.

La Cooperativa Obrera cumplirá con las expectativas de la gente del Distrito Vecinal Noreste (DVN) y avanzará, en cuanto se concluyan algunos aspectos técnicos, en la construcción de un supermercado en el predio que adquirió en su momento en el sector poblacional. Las autoridades locales de la Cooperativa mantienen un diálogo fluido con los habitantes sobre los preparativos del emprendimiento.

El terreno de la cadena de supermercados está ubicado en la intersección de las calles Amancay y La Plata Este y tiene una superficie de 4.572,72 metros cuadrados.

Las tierras pertenecían al Municipio , cuya administración, encabezada por el intendente Rodrigo Buteler , impulsó su venta a la Cooperativa Obrera, todo lo cual fue avalado oportunamente por el Concejo Deliberante .

Cooperativa Obrera La Cooperativa Obrera cumplirá con su objetivo de tener una sucursal de su cadena de supermercados en el Distrito Vecinal Noreste (DVN). En la actualidad, se terminan de definir algunos detalles faltantes del proyecto de obra. Anahí Cárdena

Las gestiones para contar con un supermercado en el DVN las iniciaron los propios pobladores del lugar en la segunda mitad de 2023. Sus requerimientos tuvieron eco en la entidad cooperativa y en las autoridades municipales y en 2024 la propuesta se fue convirtiendo en un sueño realizable al disponerse de las tierras que se necesitaban.

Hace algunas semanas, integrantes del Grupo de Trabajo barrial del DVN, encabezados por Víctor Alarcón, mantuvieron una reunión con representantes locales de la Cooperativa Obrera, entre quienes se encontraba Enrique Oehrens. En la ocasión, se conversó sobre la marcha del proyecto, cuya ejecución y materialización en obras se aguarda y que no ningún corre peligro de quedar pendiente, sin realizar.

Vecinos del DVN, expectantes

"Nos confirmaron que la iniciativa se concretará tal como estaba previsto", manifestó Alarcón, que se mostró agradecido de la predisposición de la Cooperativa por tener informados a los vecinos. De hecho, precisó que el encuentro fue convocado por los propios representantes locales de la entidad.

Consultado al efecto, Oehrens confirmó las conversaciones mantenidas y la predisposición de la Cooperativa por sostener una comunicación fluida con los pobladores.

El referente expresó que, si bien no está en condiciones de "dar ninguna fecha" sobre el comienzo de las obras, lo que sí puede asegurar es que "en la Cooperativa se está trabajando para comenzar con la construcción lo antes posible".

Proyecto de construcción

Indicó, al efecto, que "faltan ultimar algunas cuestiones relativas al proyecto de la construcción y estaban trabajando en eso los arquitectos".

Enfatizó, además, que la propuesta "está avanzando" y fue categórico en cuanto a que "la Cooperativa va a hacer" las instalaciones del futuro supermercado y lo pondrá en actividad. "Es un compromiso", subrayó.

Recordó que la alternativa "ha sido ratificada por el Consejo de Administración" de su entidad y "también por la Municipalidad, por el intendente, por el Concejo Deliberante, por todos los participantes".

Dinamismo y progreso del DVN

Oehrens destacó que el DVN y los barrios aledaños son una "zona de enorme dinamismo" y que tiene "mucho potencial. Además, hay una necesidad muy grande de todo el vecindario de contar con un supermercado, porque, en el presente los pobladores se tienen que trasladar por lo menos 7 y hasta 10 kilómetros para poder" efectuar compras en alguno de los super existentes hoy en la ciudad.

Así las cosas, aseguró que "la sucursal del supermercado del DVN se va a hacer con playa de estacionamiento y con todo lo necesario. Va a ser una sucursal moderna y muy linda. He tenido acceso a algunos bosquejos y va a ser un lindo proyecto que se concretará".

En la zona del DVN habitan ya más de 10.000 personas y el crecimiento demográfico no se detiene, incluido en los barrios aledaños de Santa Elena, Santa Marta, Curri Lamuel, 2 de Febrero, 10 de Febrero, El Espejo, Puente de Madera y también el Anai Mapu, todos en el entorno del Distrito. Se trata de una enorme cantidad de vecinos que se verán beneficiados.