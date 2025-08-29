Avanzan las obras de alumbrado sobre calle Salto y el DVN

En la calle Salto se instalarán columnas metálicas, mientras que en el Distrito Vecinal Noreste se realiza la colocación de nuevos focos led.

Concluyeron los trabajos de excavación de las bases e instalación de las columnas metálicas para las nuevas luminarias sobre calle Salto, entre Ruta 22 y Ruta 65. También se avanza con el recambio de luminarias a led, sobre calle El Chañar.

Con respecto a la luminaria de calle Salto, a través de la Secretaría de Obras Públicas se informó que dicha obra inició el 28 de julio con financiamiento municipal, y tendrá un plazo de ejecución de 120 días. Corresponde a la Licitación Privada N°38/25, con un monto ofertado de $99.332.233,99.

Está siendo ejecutada por la empresa OM ENERGY SAS. Se colocarán un total de 55 luminarias.

Un beneficio para los vecinos y para el municipio, el objetivo final es que toda la ciudad tenga luminaria con led para generar mayor seguridad a partir del aumento del nivel de iluminación, y reducir el consumo de energía eléctrica.

La agenda de recambio a led en la ciudad además avanza con la colocación de 255 luminarias en el sector del Distrito Vecinal Noreste (DVNe). El cronograma de recambio en DVNe se desarrolla durante la presente semana en calle El Chañar entre Amancay y Las Bandurrias.

Ya se finalizó la calle Chichinales, entre Los Notros y Las Bandurrias.

La agenda continuará por:

Venezuela: Los Notros y Los Horneros

Saturnino Franco: Los Notros y Los Horneros

Domingo Savio: Los Maitenes y Los Horneros

Chimpay: Los Notros y Los Tamariscos