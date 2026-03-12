Una casa del DVN se estaba incendiando y el perro con sus ladridos alertó a los dueños

Ocurrió durante la madrugada de este jueves, al parecer por una falla en un electrodoméstico. La inquietud de la mascota los puso en alerta.

El incendio afectó un salón ubicado en el frente de la vivienda ubicada en el DVN. Los dueños afirman que el perro los alertó con sus ladridos.

Durante la madrugada de este jueves se produjo un incendio en una vivienda del Distrito Vecinal Norte, próxima al paraje El 30 . El perro de la familia fue clave para que no hubiese personas heridas.

El siniestro se desató alrededor de las 4 de la mañana y si bien un adulto tuvo que ser asistido por personal médico , no provocó personas heridas de gravedad, aunque si importantes daños materiales.

El fuego se habría originado por una falla eléctrica en una heladera que se encontraba en un salón que funcionó como local comercial que se encuentra en el frente de la propiedad, situada en la calle Los Cauquenes 3380, y que los residentes utilizarían como quincho , informó LU19.

Todos los integrantes de la familia dormían en un sector alejado de la propiedad por lo que la llamas se propagaban sin que ninguno advirtiese que estaban en riesgo.

La mascota héroe

Lo llamativo es que los damnificados relataron que ellos dormían en las habitaciones que se encuentran en el piso superior del inmueble, y que fueron alertados por el perro de la familia que subió las escaleras y con sus intensos ladridos los despertó.

Al salir a observar el porqué del comportamiento de la mascota advirtieron que salía humo del salón, por lo que rápidamente se pusieron en marcha para intentar enfrentar las llamas, mientras pedían ayuda al cuartel de Bomberos Voluntarios local, situado en pleno centro de la ciudad y a unos 6 kilómetros de distancia.

Contaron además que los Bomberos tardaron minutos eternos en llegar, pero no les adjudicaron responsabilidades a ellos, sino a que la calle Arturo Illia por la que deben transitar, debido a que cuenta con numerosos badenes y lomos de burro para reducir la velocidad de los automovilistas, y eso les provocó demoras al tener que frenar ante cada atenuador.

cuartel bomberos

Una vez que apagaron el fuego pudieron determinar la destrucción de un televisor, un horno microondas y la heladera que habría causado el incidente, hipótesis que deberá ser cotejada con las pericias que tendrán que efectuar Bomberos. Mientras que una moto también habría sufrido daños parciales.

El siniestro volvió a poner en debate acerca de la necesidad de contar con un cuartel propio en el sector, debido a la extensa distancia en que se encuentra el barrio de la dependencia central del cuerpo. En la gestión municipal de Aníbal Tortoriello se anunció la cesión de tierras y la construcción de un cuartel en el Parque Industrial, pero nunca se concretó.

Daños por el calor y el humo

Fuentes del cuartel informaron que tuvieron que acudir con dos dotaciones a atender la emergencia y confirmaron que el incendio se desató en el salón transformado en quincho, dado que además de contar con una habitación y un baño, posee una parrilla. Precisaron que el fuego se propagó en su totalidad por el cielo raso de machimbre.

En tanto que una cocina resultó con daños por el intenso calor, mientras que el resto de las dependencias ubicadas en el piso superior, que tiene otras dos habitaciones, solo fueron afectadas por el intenso humo.

El reporte oficial indica que un hombre debió ser asistido por personal del Siarme -Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia-, aunque sin revestir gravedad.