Intentó meterse en una escuela primaria, atacó a policías y terminó detenido

Un joven de 23 años fue sorprendido cuando intentaba ingresar al predio de una escuela primaria. Al ver a los efectivos, quiso escapar y golpeó a los agentes.

Un episodio que generó preocupación por la seguridad en los establecimientos educativos ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cuando la Policía detuvo a un joven que intentaba ingresar ilegalmente a una escuela primaria.

El hecho fue detectado por personal de la Policía de Río Negro , que realizaba un patrullaje preventivo en la zona. Los efectivos observaron a un hombre de 23 años intentando acceder al predio de la Escuela Primaria Nº 57 de Cervantes por una de las puertas laterales.

Cuando el sospechoso se dio cuenta de la presencia policial, intentó darse a la fuga , pero fue alcanzado por los agentes antes de lograr escapar.

Según informaron fuentes policiales, el joven opuso resistencia al procedimiento y reaccionó de manera violenta: lanzó golpes de puño y patadas contra los efectivos que intentaban reducirlo.

Finalmente, los policías lograron controlarlo y detenerlo.

Por qué quedó detenido

Tras el procedimiento, el joven fue trasladado a la unidad policial, donde quedó detenido por los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, debido a su comportamiento agresivo frente al personal policial.

Preocupación por la seguridad en escuelas

El episodio volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en las inmediaciones de instituciones educativas, especialmente durante la madrugada.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que las autoridades analizan reforzar los patrullajes y medidas de vigilancia para prevenir situaciones similares en los alrededores de escuelas.