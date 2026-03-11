El clima en Cipolletti

Policiales
LMCipolletti escuela

Intentó meterse en una escuela primaria, atacó a policías y terminó detenido

Un joven de 23 años fue sorprendido cuando intentaba ingresar al predio de una escuela primaria. Al ver a los efectivos, quiso escapar y golpeó a los agentes.

Personal de la  Policía de Río Negro detuvo a un joven de 23 años tras intentar ingresar a una escuela primaria.

Un episodio que generó preocupación por la seguridad en los establecimientos educativos ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cuando la Policía detuvo a un joven que intentaba ingresar ilegalmente a una escuela primaria.

El hecho fue detectado por personal de la Policía de Río Negro, que realizaba un patrullaje preventivo en la zona. Los efectivos observaron a un hombre de 23 años intentando acceder al predio de la Escuela Primaria Nº 57 de Cervantes por una de las puertas laterales.

Intentó escapar y atacó a los policías

Cuando el sospechoso se dio cuenta de la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado por los agentes antes de lograr escapar.

Según informaron fuentes policiales, el joven opuso resistencia al procedimiento y reaccionó de manera violenta: lanzó golpes de puño y patadas contra los efectivos que intentaban reducirlo.

Finalmente, los policías lograron controlarlo y detenerlo.

Por qué quedó detenido

Tras el procedimiento, el joven fue trasladado a la unidad policial, donde quedó detenido por los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, debido a su comportamiento agresivo frente al personal policial.

Preocupación por la seguridad en escuelas

El episodio volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en las inmediaciones de instituciones educativas, especialmente durante la madrugada.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que las autoridades analizan reforzar los patrullajes y medidas de vigilancia para prevenir situaciones similares en los alrededores de escuelas.

