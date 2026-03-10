"La empresa me obligó a mentir": la confesión de un vendedor destapó una estafa con planes de ahorro

Un hombre quiso comprar una camioneta mediante un plan de ahorro que encontró en redes sociales, pero terminó denunciando engaños, cobros irregulares y contratos dudosos.

Un vecino de Viedma buscaba comprar una camioneta 0 km en plena pandemia. Terminó envuelto en una trama de promesas incumplidas, cobros irregulares y contratos dudosos que ahora derivó en una condena judicial contra las empresas involucradas. La clave del caso fue una inesperada confesión: el propio vendedor admitió que lo habían obligado a engañar a los clientes para cerrar ventas .

La historia comenzó en 2021 , cuando el hombre vio en redes sociales una publicidad de una concesionaria que ofrecía financiación para vehículos mediante planes de ahorro . Tras completar un formulario online, recibió el llamado de un asesor comercial que le explicó distintas alternativas para acceder a una camioneta.

Según consta en el expediente judicial, el vendedor le prometió beneficios especiales y una entrega del vehículo tras algunas cuotas , lo que terminó por convencer al cliente. Así comenzó a pagar las primeras cuotas con tarjeta de crédito.

Cuotas más altas y falta de información

Con el correr de los meses, empezaron las dudas. Las cuotas que aparecían en los resúmenes eran más altas que las informadas inicialmente y el comprador nunca recibió el contrato ni detalles sobre el grupo o el orden del plan al que había sido incorporado.

Tiempo después, el mismo vendedor volvió a contactarlo con una nueva propuesta: cambiar de plan para acceder a otro modelo con entrega inmediata. Para hacerlo, debía dejar de pagar el plan original y abrir uno nuevo a nombre de su esposa.

La pareja siguió esas indicaciones y realizó nuevos pagos vinculados a supuestos gastos administrativos, cambio de modelo y trámites de patentamiento. Sin embargo, el vehículo nunca llegó.

La llamada que cambió todo

Meses después ocurrió el episodio que terminó desencadenando la demanda. El propio vendedor volvió a llamar y, según consta en la causa, admitió que había sido obligado a mentir.

“La empresa me obligó a mentir con el fin de vender”, les habría confesado durante la conversación.

A partir de ese momento, el vecino inició gestiones para recuperar el dinero. Mientras tanto, siguieron apareciendo cargos en la tarjeta de crédito relacionados con supuestos trámites para cerrar el plan y devolver los fondos.

Reclamos sin respuesta de las empresas

Ante la falta de respuestas, el damnificado decidió desconocer los consumos y bloquear la tarjeta. Luego presentó reclamos ante organismos de defensa del consumidor, envió cartas documento y participó en una instancia de mediación.

Ninguna de esas gestiones obtuvo respuesta de las empresas involucradas, por lo que el caso terminó en la Justicia civil de Viedma.

La decisión de la Justicia

En su sentencia, la jueza analizó la forma en que se ofrecieron los planes de ahorro y concluyó que la concesionaria realizó “ofertas confusas y engañosas” y solicitó pagos que no correspondían.

También señaló que durante la contratación no se brindó información clara sobre las condiciones del plan, sus costos ni las características reales de la operación.

Además, una pericia caligráfica detectó irregularidades en la documentación presentada: una de las firmas que figuraba en un formulario no pertenecía al consumidor.

Contratos anulados y devolución del dinero

Frente a estas irregularidades, la magistrada declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro, ordenó la devolución del dinero abonado y fijó indemnizaciones por los perjuicios sufridos por la pareja.

El fallo también dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal de Río Negro para que evalúe si los hechos podrían constituir el delito penal de estafa.

El caso expone las prácticas cuestionadas en la venta de planes de ahorro y deja una advertencia para los consumidores: las promesas de entrega rápida y beneficios especiales pueden esconder condiciones muy distintas a las que se ofrecen al momento de la venta.