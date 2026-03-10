Río Negro pagó más de 41 millones de dólares del Plan Castello y ya redujo la deuda en un 55%
La Provincia abonó más de US$ 41 millones del Plan Castello y llevó el saldo del bono de US$ 320 millones a US$ 142 millones.
El Gobierno de Río Negro realizó un nuevo pago del Plan Castello por más de US$ 41 millones, lo que permitió avanzar en el proceso de desendeudamiento provincial y reducir en un 55% el saldo total del financiamiento desde que comenzó el plan de cancelación.
El desembolso fue de US$ 41.694.412, correspondiente a la quinta cuota del bono —entre capital e intereses—, y forma parte de la estrategia de ordenamiento fiscal impulsada por la Provincia desde diciembre de 2023.
Con este pago, el saldo pendiente del bono del Plan Castello pasó de US$ 320 millones a US$ 142 millones, una reducción significativa que refleja el objetivo del gobierno provincial de bajar el nivel de endeudamiento externo.
Menos deuda en dólares
Según los datos oficiales, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la deuda total en dólares de Río Negro bajó de US$ 413 millones a US$ 302 millones, lo que implica US$ 111 millones menos, es decir una reducción del 27%.
Al mismo tiempo, el peso de la deuda sobre los ingresos corrientes de la Provincia cayó de 71% a 15%, un descenso que representa una mejora del 79% en los indicadores de sostenibilidad fiscal.
Mejor posicionamiento para financiamiento
Desde el Gobierno provincial sostienen que este proceso de ordenamiento financiero fortalece la solvencia de Río Negro y mejora su posición frente a organismos internacionales de crédito.
En ese marco, la Provincia busca consolidar su acceso a financiamiento de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
El objetivo es que estas líneas de crédito permitan impulsar obras de infraestructura y proyectos estratégicos, vinculados al desarrollo productivo y al crecimiento económico de la provincia.
