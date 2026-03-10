Río Negro pagó más de 41 millones de dólares del Plan Castello y ya redujo la deuda en un 55%

La Provincia abonó más de US$ 41 millones del Plan Castello y llevó el saldo del bono de US$ 320 millones a US$ 142 millones.

Desde 2023 el endeudamiento en dólares cayó un 27% y mejoraron los indicadores fiscales.

El Gobierno de Río Negro realizó un nuevo pago del Plan Castello por más de US$ 41 millones , lo que permitió avanzar en el proceso de desendeudamiento provincial y reducir en un 55% el saldo total del financiamiento desde que comenzó el plan de cancelación.

El desembolso fue de US$ 41.694.412 , correspondiente a la quinta cuota del bono —entre capital e intereses— , y forma parte de la estrategia de ordenamiento fiscal impulsada por la Provincia desde diciembre de 2023.

Con este pago, el saldo pendiente del bono del Plan Castello pasó de US$ 320 millones a US$ 142 millones , una reducción significativa que refleja el objetivo del gobierno provincial de bajar el nivel de endeudamiento externo.

Menos deuda en dólares

Según los datos oficiales, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la deuda total en dólares de Río Negro bajó de US$ 413 millones a US$ 302 millones, lo que implica US$ 111 millones menos, es decir una reducción del 27%.

Al mismo tiempo, el peso de la deuda sobre los ingresos corrientes de la Provincia cayó de 71% a 15%, un descenso que representa una mejora del 79% en los indicadores de sostenibilidad fiscal.

Mejor posicionamiento para financiamiento

Desde el Gobierno provincial sostienen que este proceso de ordenamiento financiero fortalece la solvencia de Río Negro y mejora su posición frente a organismos internacionales de crédito.

En ese marco, la Provincia busca consolidar su acceso a financiamiento de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

El objetivo es que estas líneas de crédito permitan impulsar obras de infraestructura y proyectos estratégicos, vinculados al desarrollo productivo y al crecimiento económico de la provincia.