Inversiones energéticas generan oportunidades laborales para jóvenes

El gobierno provincial destacó el impacto de las inversiones del rubro energético en la generación de puestos de trabajo para jóvenes rionegrinos.

El crecimiento de las inversiones energéticas en Río Negro abre nuevas oportunidades de empleo para jóvenes de toda la provincia, especialmente en el sector privado, en el marco de la nueva etapa productiva que atraviesa el territorio, según el análisis del gobierno provincial.

Este escenario se vincula con la Ley 80/20 , sancionada en 2025 e impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, que establece prioridad para la contratación de mano de obra local en los grandes proyectos productivos que se desarrollen en Río Negro.

La norma fija que al menos el 80% de la mano de obra debe ser residente rionegrina y además promueve la equidad de género, garantizando que las nuevas inversiones se traduzcan en empleo y oportunidades concretas para los trabajadores de la provincia.

En este contexto, el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó el impacto positivo que estas iniciativas tienen en el mercado laboral provincial. “Esta oportunidad que hay en Río Negro, con un desarrollo y crecimiento y una inversión muy grande de empresas internacionales, abre puertas a todos los jóvenes que van a tener la posibilidad de tener empleo”, señaló.

El crecimiento de estas inversiones no solo genera puestos de trabajo directos en las obras principales, sino también en múltiples actividades vinculadas al desarrollo productivo que se expande alrededor de los grandes proyectos.

Las capacitación para trabajar en energía

En ese sentido, desde el Gobierno "se planifican programas de capacitación con salida laboral para quienes no optan por incorporarse directamente a las obras de infraestructura. Estas propuestas están orientadas a sectores indirectos como logística, transporte, turismo y gastronomía, rubros que crecen a la par del desarrollo energético", se destacó.

Asimismo, la normativa contempla la situación de jóvenes rionegrinos que se trasladaron a otras provincias para estudiar. A través de una certificación de estudios, quienes hayan cambiado su residencia y no puedan acreditar los dos años exigidos de permanencia en la provincia pueden igualmente ser considerados dentro del cupo y en la preferencia de contratación si desean regresar a Río Negro.

trabajo vmos empleo petroleo

“Se están preparando nuevas capacitaciones que continúan el trabajo que venimos desarrollando desde el año pasado a través del programa Mi Primer Empleo, de la secretaría de Trabajo. En estas instancias trabajamos con jóvenes que están cursando el último año del secundario, brindándoles herramientas para afrontar entrevistas laborales, aprender a armar su CV y conocer las oportunidades que ofrece el servicio de empleo rionegrino”, indicó.

Durante 2025, casi 6.000 personas se inscribieron en los cursos impulsados por la secretaría de Trabajo en articulación con el sector privado, lo que refleja el interés de la comunidad en acceder a estas oportunidades. En este marco, Río Negro se posiciona entre las provincias que registran crecimiento en el empleo privado, impulsado por el dinamismo de las inversiones productivas que se desarrollan en su territorio.