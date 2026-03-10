Se trata de dos queridos empleados judiciales que se dirigían a cumplir con la jornada laboral. La conductora del vehículo logró salir en estado de shock.

Tragedia en el Valle: quiénes eran los jóvenes que murieron al caer un auto al canal

Una tragedia vial en la que murieron dos jóvenes empleados judiciales tiñe de luto a la región. El fatal accidente se produjo este martes en la zona de la localidad de Cervantes , donde un auto cayó al canal principal de riego . Una tercera persona resultó herida.

Con el correr de las horas se conoció la identidad de las víctimas, a las que despiden con dolor en las redes sociales. Se trata de Yanet Daiana Amarilla Alba de 34 años y Diego Antú Díaz de 37, quienes se dirigían a cumplir con su jornada laboral cuando se desencadenó el dramático suceso. Ambos cursaban la carrera de Derecho en la Unco y vivían en General Roca, aunque el muchacho era oriundo de Dina Huapi que se encuentra conmovida por la noticia.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur) se manifestó públicamente sobre el luctuoso caso con suma “consternación” y dipuso asueto con suspensión de términos para el día de hoy en todos los organismos judiciales de Villa Regina. Solo continuarán los trámites urgentes.

En tanto la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Unco dispuso asueto académico en todas sus dependencias el martes 10 de marzo a partir de las 13 hs y miércoles 11 de marzo de 2026 durante todo el día, estableciendo la suspensión total de clases en señal de respeto y duelo.

El comunicado de Sitrajur

“Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur) expresamos nuestra más profunda consternación ante el trágico accidente ocurrido en inmediaciones a Cervantes, que se cobró la vida de nuestras compañeras y compañeros Yanet Daiana Amarilla Alba y Diego Antú Díaz, quienes se dirigían a cumplir con su jornada laboral.

Acompañamos en este doloroso momento a sus familias, seres queridos, compañeras y compañeros de trabajo, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro afecto.

Asimismo, deseamos una pronta recuperación a la compañera Laura Soledad Morales, quien se encuentra hospitalizada.

Desde nuestra organización sindical nos ponemos a entera disposición de las familias y de quienes lo necesiten, para brindar el acompañamiento institucional y humano que este difícil momento requiere.

Hoy toda la familia judicial de Río Negro se encuentra atravesada por el dolor ante una pérdida irreparable”,

Las tareas en el lugar de la tragedia y la teoría de los investigadores

Un gran operativo se desplegó en el lugar con la presencia de efectivos policiales, personal de Bomberos y de Salud. Tras una ardua labor habían logrado recuperar el auto y los cuerpos de las víctimas fatales.

El auto presentaba un golpe, por lo que los investigadores presumen que chocó antes de caer al agua. Se trata de un Ford Ka de tres puertas. Los rescatistas lo habían aferrado con cuerdas para que no se lo llevara la corriente hacia sectores más profundos.

Carlos Freydoz, comisario de la Regional II, informó que las víctimas se movilizaban por un camino rural asfaltado y advirtió que se presume que cayeron al canal tras chocar contra una columna. "La conductora pudo salir en estado de shock y los otros dos ocupantes quedaron atrapados", detalló.

Auto canal Roca El auto quedó sumergido en el canal de riego, en la zona de Cervantes. Un intenso operativo se efectúa en el lugar en busca de las víctimas. Somos El Valle

El comisario afirmó que "tenemos entendido que el fallecido era pareja de la conductora. Junto a ellos viajaba una mujer. Son personas de alrededor de 35 años".

Las víctimas fatales del incidente vial eran empleados del Poder Judicial. Vivían en Roca y viajaban todos los días a Villa Regina, según informaron fuentes del Poder Judicial.

Como se informó, las víctimas fatales fueron Yanet Amarilla Alba, quien prestaba servicios en la Oficina de Tramitación Integral del Fuero Civil (OTIC), y Diego Díaz, trabajador de la subdelegación de la Oficina Judicial (OJU) de Villa Regina.

En el lugar del accidente, una calle rural asfaltada muy transitada como alternativa a la Ruta 22, trabaja personal de Criminalística para determinar las causas del accidente fatal.

El Poder Judicial, de luto

A raíz de lo ocurrido, la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia dispuso asueto judicial con suspensión de términos durante este martes 10 de marzo en todos los organismos judiciales de Villa Regina.

La medida fue adoptada en consideración al profundo impacto generado por el accidente, ya que las víctimas se dirigían a cumplir funciones laborales al momento del hecho.

La resolución establece la suspensión de todos los plazos procesales, aunque se mantendrán las actuaciones urgentes, como investigaciones de casos graves, amparos y cuestiones de familia que requieran intervención inmediata.

En tanto, la comunidad de la FADECS-UNCo "lamenta profundamente el fallecimiento de Alba Yanet Daiana Amarilla y Diego Antú Díaz, estudiantes de Abogacía, ocurrido el martes 10 de marzo. Nuestra casa de estudios se conduele por la pérdida en trágicas circunstancias de nuestros estudiantes y acompaña a sus familias, amistades y seres queridos en este momento de profundo dolor".

Asimismo anunció duelo institucional y asueto académico. "El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales declaró duelo institucional en el ámbito de la nuestra facultad por el trágico fallecimiento de los estudiantes de la carrera de Abogacía, Diego Antú Díaz y Yanet Daiana Amarilla Alba (Resolución Nº0094/2026).En este sentido, dispuso asueto académico en todas las dependencias de esta facultad el martes 10 de marzo a partir de las 13 hs y miércoles 11 de marzo de 2026 durante todo el día, estableciendo la suspensión total de clases en señal de respeto y duelo.Asimismo, en nombre de las autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes expresó las más sentidas condolencias y la absoluta solidaridad a los familiares, amigos y seres queridos de Diego y Yanet, acompañándolos en su inmenso dolor".