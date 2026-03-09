Derrumbe en una obra de cloacas: murió un obrero y otro está grave

Ocurrió este lunes por la mañana. Fueron rescatados y trasladados al hospital. Uno de ellos, murió poco después.

El accidente se produjo en una excavación por una obra de cloacas.

Tres operarios que realizaban una excavación para una obra de cloacas fueron arrastrados por un torrente de agua que provocó un derrumbe . Uno fue rescatado rápidamente y trasladado de urgencia al hospital, mientras que sus compañeros permanecieron atrapados durante varios minutos. Horas más tarde, se confirmó que una de las víctimas murió.

Inicialmente se informó que los operarios que quedaron bajo tierra cuando se derrumbó una excavación eran dos, sin embargo, tras el rescate se confirmó que eran tres personas.

El accidente ocurrió en la esquina de Mendoza y Canal Grande, en General Roca . Se trata de un sector donde se realizan trabajos de mejora en la red de cloacas muy cerca del canal de riego.

En el lugar trabajaron Bomberos, personal del Siarme y efectivos de la Policía de Río Negro, que montaron un operativo para asistir a los trabajadores y retirar la tierra con precaución. Se avanzó con extremo cuidado por temor a un nuevo derrumbe.

siarme

Uno de los operarios fue rescatado muy rápidamente y trasladado de urgencia al hospital. Sus compañeros, en tanto, habían quedado en una zona más alejada al lugar del desmoronamiento y, como había temor por otro derrumbe, su extracción del pozo demoró más tiempo.

Murió uno de los operarios tras el derrumbe

Los tres trabajadores fueron derivados rápidamente al hospital. Dos de ellos habrían ingresado en grave estado de salud y uno de ellos murió alrededor de las 14, según confirmaron fuentes de Salud.

El comisario Mauro Figueroa, a cargo de la Comisaría 31, relató que el incidente ocurrió poco antes del mediodía de este lunes. "Recibimos un llamado al 911 diciendo que una persona estaba atrapada bajo tierra por un desmoronamiento. Llegó un patrullero que estaba cerca y (al trabajador) solo se le veía la cabeza".

"Fue una escena desesperante porque estaban completamente enterrados. Dos de ellos estaban inconscientes. Se trabajó con urgencia para liberarles las vías respiratorias, sacando la tierra a mano y con palas", detalló.

Desde el hospital Francisco López Lima se confirmó que uno de los obreros que había quedado sepultado por el desmoronamiento murió poco después del ingreso a la guardia. Su identidad aún no fue confirmada.

La obra donde ocurrió el derrumbe

En el lugar del incidente se está trabajando en la ampliación del sistema cloacal y es una obra que forma parte del Plan Director de Desagües Cloacales impulsado a nivel nacional.

El proyecto se inició en 2023 y está a cargo de la empresa Ecosur Bahía S.A., con un plazo de ejecución estimado en 30 meses desde el comienzo de los trabajos. La inversión supera los $2.600 millones y originalmente se enmarcó en el programa PAyS II, que se desarrollaba bajo la órbita del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo que posteriormente fue disuelto durante la gestión del presidente Javier Milei.