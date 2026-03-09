Audiencia pública por un nuevo parque eólico en Río Negro

El gobierno de Río Negro impulsa la creación de un parque eólico para inyectar 300MW de energía renovable al sistema interconectado nacional.

La audiencia pública por el parque eólico en Cerro Policía se realizará la próxima semana y permitirá que vecinos, instituciones y actores locales expongan opiniones sobre el proyecto energético que forma parte de la agenda de desarrollo productivo de Río Negro.

El gobierno de Río Negro cumplirá con la instancia de participación ciudadana para la autorización de proyectos estratégicos para el desarrollo provincial. En ese contexto, la comunidad de Cerro Policía se prepara para la Audiencia Pública del Proyecto Parque Eólico Cerro Policía de 300 MW , que se realizará el próximo 19 de marzo.

La audiencia se desarrollará en la Escuela N°193 “José Sabino Rojas” de la localidad y forma parte del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que lleva adelante la secretaría de Ambiente y Cambio Climático . Su objetivo es poner a disposición de la ciudadanía toda la información del proyecto y permitir que vecinos, organizaciones e instituciones puedan realizar observaciones, aportes y opiniones antes de la toma de decisiones por parte de la autoridad ambiental.

En las semanas previas se desarrollaron instancias informativas en territorio. En estos encuentros participaron equipos técnicos provinciales, representantes de la empresa proponente y autoridades locales, generando un espacio de diálogo directo con la comunidad.

El proyecto propone generar energía eléctrica a partir del viento, incorporando 300 MW de energía renovable al sistema eléctrico nacional y contribuyendo a diversificar la matriz energética. La iniciativa se ubica en el departamento El Cuy, y contempla la actualización del Estudio de Impacto Ambiental para evaluar los efectos ambientales y sociales asociados a nuevas tecnologías de aerogeneradores.

Este proceso forma parte de la política provincial orientada a impulsar inversiones energéticas con evaluación ambiental rigurosa, participación ciudadana y reglas claras para el desarrollo. En esa línea, el gobernador Alberto Weretilneck impulsa una agenda que busca consolidar a Río Negro como protagonista de la nueva etapa productiva vinculada a la energía y al desarrollo económico sostenible.

Cómo participar de la audiencia pública por el parque eólico

Las personas interesadas en participar como expositoras o conocer el proyecto pueden inscribirse y acceder a la documentación completa en el sitio web de la secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, donde se encuentra publicado el Estudio de Impacto Ambiental y la información del proceso de Audiencia Pública.

La audiencia pública constituye una herramienta central para garantizar transparencia en la evaluación de los proyectos y para que la comunidad pueda expresar su mirada sobre iniciativas que impactan en el futuro productivo de la provincia.