Anses cambió al jefe de una oficina por violencia de género

A varios meses de la condena se confirmó su reemplazante. El funcionario violento, referente de LLA, había sido denunciado por su expareja.

Anses tuvo que cambiar al titular de una oficina en Río Negro por un caso de violencia de género.

Una oficina de Anses en Río Negro tuvo, finalmente, un cambio en su conducción a partir de un caso de violencia de género . Martín Anduelo fue confirmado como el nuevo responsable de la oficina de Anses en Río Colorado, llenando un vacío que se produjo por una condena por violento al extitular libertario de la unidad.

Anduelo fue designado recientemente para asumir la conducción de la delegación de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) tras la salida de Hernán Taborda .

Taborda fue removido del cargo tras ser hallado culpable de violencia de género, por lo que el gobierno nacional tuvo que removerlo del cargo. El exfuncionario había sido condenado en octubre del año pasado tras la denuncia realizada por su exmujer.

audiencia judicial por zoom El extitular de Anses en Río Colorado fue condenado en 2025 en una audiencia realizada por zoom.

El proceso judicial estuvo a cargo en su momento del juez de la Segunda Circunscripción Judicial Fernando Sánchez Freytes con la participación del fiscal Daniel Zornita, el querellante Leandro Ruiz y la defensa particular de Ricardo Thompson.

El tribunal unipersonal de entonces declaró culpable a Taborda luego de encontrar como autor de lesiones leves, doblemente calificadas por haber mantenida una relación de pareja con la víctima y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en concurso real con amenazas.

La condena al titular de Anses

La Justicia condenó a Taborda tras la denuncia de su ex, cuyo testimonio fue considerado "claro, coherente y corroborado por testigos y peritajes, entre ellos las policías Ludueña y Peláez, el testigo Gutiérrez y la psicóloga forense Papayani, quien verificó daño psicológico".

Taborda —policía retirado y referente de La Libertad Avanza— fue imputado en 2024 por violencia de género y amenazas, con prohibición de acercamiento de 100 metros y otras medidas restrictivas y continuó ejerciendo al cargo hasta que fue condenado. Había sido designado por su vínculo con la presidenta de LLA Río Negro, Lorena Villaverde.

El exfuncionario fue condenado a siete meses y 15 días de prisión en suspenso.