Ke Personajes la rompió en el Alto Valle: el guiño al público y el recital bajo la lluvia

La banda de cumbia cerró la Fiesta de la Vendimia cantando bajo la tormenta. El grupo obligó a la organización a eliminar una barrera para quienes entraron gratis al evento.

La banda de cumbia Ke Personajes cerró la Fiesta Provincial de la Vendimia en Villa Regina cantando bajo la intensa lluvia que azotó el Alto Valle Este. Antes, el grupo había forzado la eliminación de una lona que dividía el predio entre quienes pagaron entrada y quienes accedieron gratis, un gesto que los fans agradecieron quedándose hasta el final pese a la tormenta.

La 46° Fiesta Provincial de la Vendimia en Villa Regina cerró bajo una tormenta intensa que le dio un marco épico al show de la banda liderada por Emanuel Noir. La lluvia acumuló 33 milímetros de precipitaciones en poco tiempo, pero nadie se fue del predio hasta el final del espectáculo.

Uno de los momentos más destacados de la noche ocurrió al comienzo del tercer tema, cuando Noir tomó el micrófono para pedir a la organización que se eliminara una lona que dificultaba la visión para el público que entró gratis al predio. “ Los chicos (por la banda) pedimos que bajen la lona, así todos formamos parte. Así podemos ver a los del fondo” , dijo el cantante.

La reacción del público no dejó margen a la organización. Hubo una ovación tanto de aquellos que estaban en el sector gratuito como de aquellos que habían pagado los 20 mil pesos de la entrada para ubicarse cerca del escenario. La lona no solo fue retirada, sino que más tarde serviría de refugio cuando se desató la tormenta.

show de Ke Personajes en el cierre de la Fiesta de la Vendimia bajo la lluvia

El grupo, recientemente galardonado con los premios Gaviota de Oro y de Plata en el Festival Internacional de Viña del Mar, presentó su repertorio completo sobre el escenario aun cuando la lluvia apareció en los últimos minutos del espectáculo.

La tercera jornada del festejo estuvo dedicada a la cumbia y cerró una programación musical que también incluyó rock regional el viernes y folklore el sábado, noche que tuvo como número final al dúo Los Campedrinos, quienes también brillaron en la competencia folklórica del histórico festival de Chile.

Durante los últimos minutos del recital llegó la lluvia, aunque eso no frenó el espectáculo. Hubo otro gesto de la banda hacia su público, con Noir y el trompetista de la banda bien cerca de la gente, sin la protección del techo del escenario. El show terminó como estaba previsto, pero el cierre de la jornada se suspendió. Estaba previsto un sorteo que se realizó en el Municipio de Villa Regina.

Ganadores de un auto y una moto en la Fiesta Provincial de la Vendimia

Este lunes, desde el Municipio informaron que los ganadores del auto Fiat Cronos y de la moto 0 km. Estaba previsto que el sorteo se realizara sobre el escenario de la Fiesta, pero la tormenta obligó a cambiar los planes por cuestiones de seguridad.

Finalmente, el sorteo se llevó a cabo cerca de las 10:30 a través de la cuenta oficial de Instagram del Municipio, con una transmisión en vivo mediante una aplicación utilizada para elegir ganadores al azar.

El ganador del auto Fiat Cronos 0 km fue Esteban Montecinos, mientras que la ganadora de la moto Motomel 110 centímetros cúbicos fue Daiana Navarro.