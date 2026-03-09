Quedó preso un hombre condenado por violar de una joven que conoció en un boliche

La CSJ confirmó la sentencia de 6 años y 8 meses de cárcel a un cipoleño de 38 años que abusó de una chica de 18. Los hechos ocurrieron en 2020.

Flame, el boliche del complejo ubicado frente al puesto de la Policía Caminera, donde el condenado conoció a la víctima. El local ya no está en funcionamiento.

Un hombre de 38 años de edad condenado por violar a una joven de 18 que conoció en un boliche bailable de Cipolletti , comenzó a cumplir la pena de 6 años y 8 meses de prisión que un tribunal local le impuso en noviembre de 2022.

El sentenciado, identificado por la Justicia con las siglas AJSA, había quedado en libertad con el monitoreo de una tobillera satelital , entre otras medidas cautelares que debía cumplir, favorecido por carecer de antecedentes penales.

Pero el viernes último la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que había dejado firme la sentencia, la última recurso que le quedaba para revocar el fallo, luego de que la Justicia rionegrina lo confirmara en todas sus instancias, AJSA fue detenido en un operativo realizado por la policía en el domicilio que había informado.

ECP TRIBUNALES (1) Estefania Petrella

Trascendió que había quedado preso en una comisaría, a la espera de que el Servicio Penitenciario provincial resuelva en qué Establecimiento Penal cumplirá la pena.

El hecho por el que fue declarado culpable ocurrió la madrugada del 15 de marzo de 2020 en su propia casa. Esa noche el hombre y una amiga habían ido a Flame, el boliche que estaba cerca de los puentes carreteros, frente al puesto de la Policía de Seguridad Vial. Allí conocieron a la víctima, que estaba acompañada por una prima.

Bailaron, compartieron unas copas y acordaron seguir tomando juntos en el domicilio del SA.

Fiesta boliche.jpg El vecino de Valcheta fue al boliche y peleó, y además resistió el arresto policial. La Justicia de Paz lo sancionó con la prohibición de ingresar al local por 60 días. Archivo

Según la acusación que presentó el fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna en el juicio de responsabilidad efectuado el 31 de agosto y 1 de septiembre de 2022, la prima y la otra mujer quedaron en un sillón, mientras que el sujeto y la chica se ubicaron en un futón que estaba en el mismo comedor. Se empezaron a besar, pero en un determinado momento ella le dijo que no quería, pero él “la tomó fuertemente de los brazos” y tras quitarle la ropa interior la accedió vía vaginal. Su prima escuchó la negativa, entonces se paró y empujó al sujeto, para luego irse ambas del lugar.

Al otro día, consternada por lo padecido, le contó a su mamá e hicieron la denuncia en la Comisaría 24, lo que activó el protocolo por agresiones sexuales, por lo que fue examinada y asistida en el hospital, donde le observaron moretones en uno de sus brazos. Como consecuencia, se dio inicio a una causa por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”.

Aseguró que fue una relación consentida

En el juicio, el defensor Oficial Rodrigo Martínez, pidió la absolución de AS con el argumento de que no se había comprobado su culpabilidad. El mismo sujeto se declaró inocente. Negó haber cometido el ataque, y aseveró que había sido una relación consentida.

“… no cometí abuso, no quiero ir preso, no es cierto lo que contaron acá, ese día salimos a un boliche, las conocimos a ellas, hubo buena onda, no entiendo qué pasó; fue todo consentido, nos besamos, no las obligamos a nada, compramos cerveza, nos dimos unos besos en la camioneta…”, relató.

Luego dijo que la chica “me practicó sexo oral, después tuvimos sexo vaginal, después viene la prima, me corrió, la sacó a (…) y se van, la puerta estuvo siempre sin llave, no sé porque se fueron así”.

“Por ahí a ella no le gustó o se arrepintió de tener sexo conmigo...”, agregó finalmente.

Las pruebas corroboraron la culpa

El tribunal integrado por María Florencia Caruso Martín, Guillermo Merlo y Rita Lucía, tras escuchar los testimonios de la víctima, el acusado, los testigos, policías, peritos y especialistas médicos, declaró culpable en forma unánime a AS en el juicio de responsabilidad. En esa instancia desestimó la hipótesis del consentimiento esbozada por la defensa.

Los jueces consideraron en la sentencia la existencia de “una diferencia de edad muy grande y de una relación de asimetría, de poder, de fuerza de un hombre sobre una adolescente-mujer”.

La resolución también consideró las conclusiones forenses, que acreditaron lesiones compatibles con un mecanismo de resistencia e indicios de abuso sexual. A eso se sumó la declaración de la prima de la víctima que estaba en ese mismo espacio y alcanzó escuchar que la adolescente dijo que no quería tener sexo.

En la segunda instancia del proceso, el juicio de cesura, las partes acordaron imponerle un castigo al hombre de seis años y ocho meses de prisión efectiva, y dejarlo en libertad monitoreada, y la prohibición de acercamiento a la víctima, entre otras medidas cautelares.

El fallo dejó aclarado que el acercamiento no le impedía al defensor recurrir la declaración de responsabilidad, lo que efectivamente se hizo hasta quedar ratificado por la Corte.