Allen vuelve a captar la atención con una fiesta retro que tendrá ritmo solidario

Atención nostálgicos del Alto Valle: ya tiene fecha para una de las fiestas más esperadas para aquellos que les gusta volver el tiempo atrás, aunque sea por un rato y al ritmo de la música.

Porque este próximo sábado 14 de marzo regresa la Retro AN Fest , una noche pensada para reencontrarse en la pista, bailar los clásicos de siempre y, esta vez, con un objetivo solidario: todo lo recaudado será a total beneficio de la Asociación Italiana de Allen y de la Subcomisión de Básquet del Club Unión.

La propuesta invita a viajar en el tiempo con los temas que marcaron generaciones . Los organizadores anticipan que, como las ediciones anteriores que tuvieron un destacado éxito de concurrencia, sonarán los grandes hits de los años 80, 90 y también algunos de los 2000, en una noche cargada de recuerdos, energía positiva y mucha fiesta.

Fiesta retro Allen 2

La música estará a cargo de DJ Claudio Mengon, junto a Dani Carrizo Sonido, quienes serán los encargados de mantener la pista llena durante toda la noche. La cita será en la Asociación Italiana de Allen, con apertura de puertas desde las 23:00.

Las entradas anticipadas ya se pueden conseguir en Vale Modas, Hanna Calzados y Zapatería Scarlata, todos comercios de Allen. También se pueden reservar llamando al 2984 603805.

La invitación es clara: venir a bailar, revivir los mejores clásicos y, al mismo tiempo, colaborar con dos instituciones muy queridas de la ciudad.