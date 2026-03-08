Cipolletti: Salvaje agresión a un árbitro y a su esposa por una tarjeta amarilla

Ocurrió en un predio donde “Los Chulos” y “Fuerte Apache” jugaban un campeonato amateur. Hubo un acuerdo y los agresores zafaron con un resarcimiento a un jardín de infantes.

Una tarjeta amarilla en un partido amateur desató la furia de dos jugadores, quienes golpearon al árbitro y a su pareja. Ocurrió en un predio de Cipolletti.

Un partido de fútbol correspondiente a un campeonato amateur que se jugaba en un complejo deportivo de Cipolletti tuvo un final escandaloso cuando dos jugadores de uno de los equipos agredieron salvajemente al árbitro y también a su esposa , que intentó intervenir.

El incidente ocurrió la noche del 9 de abril de 2025, entre las 22 y las 23:30, en el predio El Trébol, ubicado en la calle Ecuador al 2800, donde se enfrentaban “Los Chulos” y “ Fuerte Apache”.

En una jugada, el arbitro le sacó tarjeta amarilla a Luciano Nahuel Pinilla , arquero de Fuerte Apache, quien sin decir nada le dio una piña en la cara al referí y se retiró a un costado de la cancha. Sin embargo, no terminó ahí la cosa, porque apareció Mauro Washington Pinilla , otro jugador del mismo equipo (no se precisa si tienen relación familiar), y volvió a golpear en el rostro a la víctima.

Zancadilla y patadas en el piso

El árbitro intentó escapar corriendo del lugar, pero cayó por una zancadilla que le hicieron en medio del tumulto, y ahí Mauro Pinilla le dio patadas en la nuca, la espalda y la cara, golpes que le provocaron lesiones en uno de los ojos y excoriaciones en el pómulo derecho.

Pero tampoco fue todo, porque la pareja del agredido se metió a la cancha para frenar el ataque, y Luciano Pinilla le dio una trompada y una patada en la cara, causándole también heridas.

El hecho fue denunciado y se inició una causa judicial que derivó en un acuerdo arribado entre las partes, que incluía un pedido de disculpas.

ECP TRIBUNALES

El arreglo, que contó con la intervención del fiscal Diego Vázquez y la defensora Adjunta, Alfonsina Stular, consistió en un resarcimiento económico de 50 mil pesos cada uno, destinados al Jardín Integrado 99 del barrio María Elvira, cuya comunidad educativa y la Unter han denunciado en reiteradas ocasiones el mal estado edilicio y otras carencias.

En una audiencia realizada días atrás a cargo de la jueza Sonia Martín, el fiscal Vázquez comunicó que prescindía de continuar con la acción por el acercamiento logrado, por lo que la defensora Stular, solicitó el sobreseimiento de sus asistidos, quienes no registraban antecedentes penales.

Se destacó que habían cumplido con el pago comprometido al establecimiento educativo, tal como lo habían requerido las víctimas.

La defensora puso de relieve que la solución alcanzada permitió “contribuir a la paz social”, como lo establece el procedimiento legal.

Jardín 99 María Elvira

Desde la fiscalía se resaltó que la pareja de árbitros aceptó las disculpas de los imputados, “luego de transcurrido un tiempo y de hablar en reiteradas oportunidades”.

Además, comentaron “esto suele pasar y suele haber agresiones”, pero que en esta oportunidad “habían pasado mayores”. También recalcaron que no querían ninguna reparación económica para ellos, y que sea para una institución de bien público, que luego se resolvió que fuera para el Jardín de María Elvira.

La jueza Martín avaló el acercamiento logrado entre las partes y sobreseyó a los acusados. Consideró que habían alcanzado con éxito la conciliación y que la reparación económica ofrecida había sido acreditada.

Por último, y como se lo ordena el Código Penal, declaró que el proceso no afecta “el buen nombre y honor del que hubiere gozado” los imputados.