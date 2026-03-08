Persecución, caída y fuga: una moto robada en Neuquén apareció dentro de un desagüe en Cipolletti

Una potente KTM que había sido robada en Neuquén terminó dentro de un desagüe en Cipolletti tras un derrape en la rotonda de la Ruta 151. El conductor escapó en otra moto y ahora lo buscan.

El vehículo había sido robado en Neuquén y apareció en un desagüe cercano a la rotonda de la Ruta 151.

Lo que comenzó como un supuesto derrape terminó revelando una historia mucho más compleja. Una moto de alta cilindrada que había sido robada en Neuquén fue encontrada dentro de una alcantarilla en Cipolletti, luego de que su conductor perdiera el control en plena maniobra. Antes de que llegara la Policía, el hombre escapó del lugar junto a un cómplice que lo esperaba en otra moto.

El hecho ocurrió el viernes por la noche , cuando un llamado al 911 RN Emergencias alertó sobre una motocicleta que había derrapado en la rotonda de la Ruta Nacional 151 , uno de los accesos a Cipolletti.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar se encontraron con una imagen llamativa: una KTM Duke de 790cc , una potente moto deportiva, había terminado dentro de un desagüe , luego de que su conductor aparentemente perdiera el control.

Pero el conductor ya no estaba. Según las primeras averiguaciones, abandonó el rodado en cuestión de segundos y escapó junto a otro hombre que lo aguardaba en una segunda motocicleta. Ambos huyeron rápidamente por la avenida de circunvalación hacia la zona urbana de la ciudad.

La pista que cambió todo

Mientras se realizaban las primeras tareas en el lugar, los policías comenzaron a reconstruir lo ocurrido minutos antes. Allí surgió un dato clave.

Personal que se encontraba apostado en el sector del Tercer Puente había advertido el paso de una moto de características similares que circulaba a gran velocidad desde Neuquén hacia Cipolletti. Los efectivos intentaron detenerla, pero el conductor ignoró la voz de alto y siguió su camino.

image

Con esa información se estableció contacto con autoridades de la provincia vecina. Así se confirmó que una KTM con las mismas características había sido denunciada como robada horas antes en la ciudad de Neuquén.

Secuestro y pericias

Con intervención de la fiscalía de turno, se dispuso la extracción de la motocicleta del desagüe para su posterior traslado. Luego, especialistas del Gabinete de Criminalística realizaron las primeras pericias con el objetivo de preservar rastros y avanzar en la identificación de los responsables.

Finalmente, la moto quedó secuestrada bajo resguardo policial mientras continúan las diligencias judiciales. Una vez completadas las actuaciones, el vehículo será restituido a su propietario.

La investigación ahora busca identificar a los dos hombres que escaparon del lugar tras el derrape, en un episodio que comenzó con una fuga a toda velocidad y terminó con una potente moto abandonada en un desagüe de Cipolletti.