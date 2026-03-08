Una discusión que terminó en tragedia: apuñalaron a un joven y murió minutos después en el hospital

Un joven de 18 años murió este domingo tras ser apuñalado en plena vía pública, a pocos metros del hospital zonal. La Policía y la fiscalía investigan el hecho mientras se desconocen los motivos de la discusión que terminó en tragedia.

Un hecho de extrema violencia conmocionó este domingo al mediodía a Bariloche : un joven de 18 años murió tras recibir una puñalada en plena vía pública , a pocos metros de un hospital zonal. La víctima alcanzó a ingresar herida a la guardia, pero falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión.

Según los primeros relatos, el joven se encontraba conversando con un amigo cuando un hombre se acercó y comenzó una discusión verbal con ambos . En medio del conflicto, el agresor sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima en la zona intercostal derecha , provocándole una lesión de extrema gravedad.

El joven fue trasladado de inmediato al hospital, ubicado a pocos metros del lugar del hecho, donde recibió asistencia médica. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, murió minutos después , generando conmoción en vecinos y transeúntes.

Crimen en Bariloche: la investigación está en curso

Hasta el momento se desconoce si la víctima y el agresor se conocían previamente o cuál fue el motivo exacto de la discusión. La Policía de Río Negro intervino tras recibir el aviso desde el hospital y dio intervención a la fiscalía de turno, que inició las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

Vecinos que presenciaron la escena relataron momentos de tensión y pánico, mientras se aseguraba el perímetro y se recababan testimonios. Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información sobre el hecho que se acerque a la comisaría más cercana o se comunique con la fiscalía.

El caso generó alarma en la comunidad y abre el debate sobre la seguridad en el centro de la ciudad, donde la vida cotidiana se vio interrumpida por un episodio de violencia mortal.

Persecución terminó con un balazo a un patrullero y detenidos con un arsenal

Un cinematográfico episodio policial con la participación de varios móviles y uniformados de distintas unidades se produjo durante la madrugada de este domingo en General Roca. Dos personas fueron detenidas con varias armas de fuego, chalecos antibalas, dinero en efectivo y presumiblemente drogas.

El operativo incluyó una impresionante persecución de un vehículo, desde donde efectuaron un disparo de arma de fuego contra uno de los patrulleros. No hubo uniformados heridos de milagro, porque el móvil resultó dañado por el tiro impactó a centímetros del parabrisas del lado del conductor.

El incidente tuvo como punto de inicio llamados telefónicos que alertaron que se estaba produciendo detonaciones de arma de fuego en la zona de las calles Luis Piedrabuena y Los Mirlos, en la zona norte de la ciudad.

Personal de la Subcomisaría 69 concurrió de inmediato al sector, donde los efectivos observaron un Volkswagen Bora, cuyo conductor al advertirlos aceleró a toda velocidad para escapar, por lo que se inició la persecución por distintas calles, lo que generó tensión e incertidumbre por el ruido de aceleradas y las sirenas de los vehículos policiales.

Pero además también se escucharon disparos, y se debió a que en medio del seguimiento desde el interior del vehículo uno de los ocupantes efectuó un disparo que impactó en el capot del patrullero, a escasa distancia del parabrisas del lado del conductor.