Apareció el hombre de 53 años que era intensamente buscado en Fernández Oro

Tiene 53 años y había sido visto por última vez en el barrio ex Isla 10. La Policía realizó recorridas y entrevistas para dar con su paradero.

Personal policial realizó recorridas por la ciudad en busca de datos sobre el hombre desaparecido.

La Policía de Río Negro realizó un operativo para dar con el paradero de un hombre de 53 años que fue visto por última vez en la ciudad de Fernández Oro . La búsqueda se intensificó en las últimas horas y las autoridades pidieron colaboración a la comunidad para poder localizarlo. Sin embargo, hace instantes se confirmó su aparición.

Desde la Comisaría 26° informaron que la investigación estaba activa, pero recientemente confirmaron su aparición en buen estado de saludo. Personal policial realizó entrevistas con vecinos, averiguaciones y recorridas en distintos sectores del barrio ex Isla 10 , lugar donde, según la denuncia, habría sido visto por última vez.

La Policía de Río Negro lanzó un pedido urgente de colaboración para dar con el paradero de María de los Ángeles Zunino Bravo , una adolescente de 17 años que fue vista por última vez el sábado 7 de marzo en la ciudad de General Roca . Desde entonces, su búsqueda se extendió a toda la región del Alto Valle , mientras las autoridades solicitan que cualquier dato sea informado de inmediato.

Según se informó, la joven fue vista por última vez en inmediaciones de la calle Mendoza al 2200, en General Roca, y desde ese momento no se volvió a tener contacto con ella.

Ante la falta de información sobre su paradero, las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos se comunique de inmediato.

Cualquier información debe ser informada al 911 o a la unidad policial más cercana.

La Policía remarcó que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser importante para avanzar en la búsqueda.