Buscan intensamente a un hombre de 53 años en Fernández Oro: salió en bicicleta y no volvió

Tiene 53 años y fue visto por última vez en el barrio ex Isla 10. La Policía realizó recorridas y entrevistas, pero aún no hay datos certeros sobre su paradero.

Personal policial realizó recorridas por la ciudad en busca de datos sobre el hombre desaparecido.

La Policía de Río Negro mantiene un operativo para dar con el paradero de Fabián Aladino Cabrera , un hombre de 53 años que fue visto por última vez en la ciudad de Fernández Oro . La búsqueda se intensificó en las últimas horas y las autoridades pidieron colaboración a la comunidad para poder localizarlo.

Desde la Comisaría 26° informaron que la investigación continúa activa. Personal policial realizó entrevistas con vecinos, averiguaciones y recorridas en distintos sectores del barrio ex Isla 10 , lugar donde, según la denuncia, habría sido visto por última vez.

Hasta el momento no se obtuvieron datos certeros sobre su ubicación, por lo que las tareas investigativas siguen en marcha mientras se intenta reunir información que permita dar con su paradero.

image

Cómo identificar al hombre desaparecido en Fernández Oro

De acuerdo a la información difundida por la Policía, Cabrera presenta las siguientes características:

Edad: 53 años

Estatura: aproximadamente 1,80 metros

Contextura: robusta

Tez: morena

Al momento de ausentarse vestía:

Pulóver tipo buzo verde con blanco

Chaleco negro

Pantalón de buzo gris oscuro

Gorra blanca

Un dato clave para reconocerlo es que se movilizaba en una bicicleta tipo paseo de mujer, de color blanco y verde, que tiene un canasto negro en la parte delantera.

Piden ayuda a la comunidad en el Alto Valle

Ante la falta de información sobre su paradero, las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos se comunique de inmediato.

Cualquier información debe ser informada al 911 o a la unidad policial más cercana.

La Policía remarcó que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser importante para avanzar en la búsqueda.