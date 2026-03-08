El Alto Valle bajo alerta naranja este domingo: qué dice el pronóstico del clima

Anunician que se registrarán tormentas fuertes durante toda la jornada en la región. Recomiendan tomar precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que durante toda esta jornada de domingo se registrarán tormentas fuertes en la zona del Alto Valle: desde la mañana hasta la noche.

El pronóstico agrega que la temperatura máxima alcanzará los 26º en horas de la tarde, con vientos del norte y noreste de hasta 31 km/h con ráfagas que llegarían a los 50.

El organismo, además, ubicó a la mayor parte de la provincia en el área de “alerta naranja”, por lo que habrá que estar atentos dado que anuncia “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Lo mismo se espera para la Línea Sur, la Costa Atlántica y el Valle Medio, con temperaturas que rondarán entre los 25 y 27º.

Solo la región cordillerana queda fuera de la alerta. Tanto en Bariloche y El Bolsón, el día transcurrirá completamente nublado, aunque no se esperan precipitaciones. La temperatura alcanzará los 20º de máxima con vientos de hasta 31km/h.

Cómo seguirá la semana

El clima continuará inestable el lunes en el Alto Valle. Se anticipa una temperatura máxima de 23º, con chaparrones por la madrugada, lluvias aisladas durante la mañana y nuevamente chaparrones por la noche.

A partir del martes habrá una mejora de las condiciones del tiempo, con el cielo algo nublado y un incremento de la temperatura, de hasta 30º.