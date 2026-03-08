El clima en Cipolletti

icon
23° Temp
60% Hum
Cipolletti
LMCipolletti Marcha

En 15 fotos: así fue la multitudinaria marcha por el Día de la Mujer en el centro de Cipolletti

Organizaciones sociales, gremiales y colectivos feministas se movilizaron este domingo en Cipolletti en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La movilización se llevó a cabo por distintas calles de la ciudad y convocó a cientos de mujeres. 

La movilización se llevó a cabo por distintas calles de la ciudad y convocó a cientos de mujeres. 

 ANTONIO SPAGNUOLO

Cientos de personas se movilizaron este domingo en el centro de Cipolletti en el marco del Día Internacional de la Mujer. La convocatoria reunió a organizaciones sociales, gremiales y colectivos feministas que marcharon para visibilizar reclamos por derechos laborales, sociales y de género.

La actividad fue impulsada por la seccional local de Unter Cipolletti, agrupaciones sociales y la Asamblea Ni Una Menos. La concentración comenzó a las 18 en la intersección de las calles Roca y España, en pleno centro de la localidad frente a la Plaza San Martín, desde donde partió la movilización por distintas calles de la ciudad.

Te puede interesar...

Bajo consignas vinculadas al Paro Internacional de Mujeres, las participantes reclamaron contra el ajuste, la precarización laboral y la pérdida de derechos. Durante la jornada se escucharon cánticos, se exhibieron carteles y banderas, y se realizaron intervenciones artísticas.

Las organizaciones convocantes señalaron que la jornada buscó visibilizar la lucha de mujeres y disidencias y sostener la defensa de derechos conquistados a lo largo de los años.

La movilización se desarrolló de forma pacífica y reunió a manifestantes de distintas edades, quienes insistieron en la necesidad de seguir organizándose para exigir “vidas vivibles para todas y todos”.

Las mejores fotos de la marcha por el Día de la Mujer en Cipolletti

image
image
MARCHA Cipo 8M
MARCHA Cipo 8M 1
MARCHA Cipo 8M 2
MARCHA Cipo 8M 3
MARCHA Cipo 8M 4
MARCHA Cipo 8M 5
MARCHA Cipo 8M 6
MARCHA Cipo 8M 7
MARCHA Cipo 8M 8
MARCHA Cipo 8M 9
MARCHA Cipo 8M 10
MARCHA Cipo 8M 12
MARCA Cipo 8M 11

Leé más

Noticias relacionadas

Lo más leído

Neuquén

Rojo

Policiales

Azul

Ciencia y Vida

Verde Oscuro

Mundo

Violeta