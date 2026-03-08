En 15 fotos: así fue la multitudinaria marcha por el Día de la Mujer en el centro de Cipolletti
Organizaciones sociales, gremiales y colectivos feministas se movilizaron este domingo en Cipolletti en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Cientos de personas se movilizaron este domingo en el centro de Cipolletti en el marco del Día Internacional de la Mujer. La convocatoria reunió a organizaciones sociales, gremiales y colectivos feministas que marcharon para visibilizar reclamos por derechos laborales, sociales y de género.
La actividad fue impulsada por la seccional local de Unter Cipolletti, agrupaciones sociales y la Asamblea Ni Una Menos. La concentración comenzó a las 18 en la intersección de las calles Roca y España, en pleno centro de la localidad frente a la Plaza San Martín, desde donde partió la movilización por distintas calles de la ciudad.
Bajo consignas vinculadas al Paro Internacional de Mujeres, las participantes reclamaron contra el ajuste, la precarización laboral y la pérdida de derechos. Durante la jornada se escucharon cánticos, se exhibieron carteles y banderas, y se realizaron intervenciones artísticas.
Las organizaciones convocantes señalaron que la jornada buscó visibilizar la lucha de mujeres y disidencias y sostener la defensa de derechos conquistados a lo largo de los años.
La movilización se desarrolló de forma pacífica y reunió a manifestantes de distintas edades, quienes insistieron en la necesidad de seguir organizándose para exigir “vidas vivibles para todas y todos”.
Las mejores fotos de la marcha por el Día de la Mujer en Cipolletti
