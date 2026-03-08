En 15 fotos: así fue la multitudinaria marcha por el Día de la Mujer en el centro de Cipolletti

Organizaciones sociales, gremiales y colectivos feministas se movilizaron este domingo en Cipolletti en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La movilización se llevó a cabo por distintas calles de la ciudad y convocó a cientos de mujeres.

Cientos de personas se movilizaron este domingo en el centro de Cipolletti en el marco del Día Internacional de la Mujer. La convocatoria reunió a organizaciones sociales, gremiales y colectivos feministas que marcharon para visibilizar reclamos por derechos laborales, sociales y de género.

La actividad fue impulsada por la seccional local de Unter Cipolletti, agrupaciones sociales y la Asamblea Ni Una Menos . La concentración comenzó a las 18 en la intersección de las calles Roca y España, en pleno centro de la localidad frente a la Plaza San Martín, desde donde partió la movilización por distintas calles de la ciudad.

Bajo consignas vinculadas al Paro Internacional de Mujeres , las participantes reclamaron contra el ajuste, la precarización laboral y la pérdida de derechos. Durante la jornada se escucharon cánticos, se exhibieron carteles y banderas, y se realizaron intervenciones artísticas.

Las organizaciones convocantes señalaron que la jornada buscó visibilizar la lucha de mujeres y disidencias y sostener la defensa de derechos conquistados a lo largo de los años.

La movilización se desarrolló de forma pacífica y reunió a manifestantes de distintas edades, quienes insistieron en la necesidad de seguir organizándose para exigir “vidas vivibles para todas y todos”.

Las mejores fotos de la marcha por el Día de la Mujer en Cipolletti

