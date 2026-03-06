Cipolletti se une al paro de mujeres por el 8M: movilización, intervenciones artísticas y actividades

Organizaciones feministas, sindicales y agrupaciones sociales convocan a una nueva marcha para visibilizar la violencia de género y las desigualdades que sufren las mujeres y diversidades.

En Cipolletti, la marcha será el sábado 8 de marzo a las 18 en la Plaza de la Justicia. En Neuquén, será el lunes 9 a partir de las 18 en el Monumento a San Martín.

Un nuevo Paro Internacional de Mujeres tendrá lugar en Cipolletti con la llegada del 8 de marzo . Se trata de un día de lucha para visibilizar las problemáticas vinculadas a la violencia de género , exigir justicia por las víctimas de femicidio y reivindicar el trabajo de las mujeres y diversidades bajo el lema “Si nuestras vidas no importan, produzcan sin nosotras”.

En Cipolletti , la marcha se realizará el sábado 8 de marzo desde las 18 horas , la convocatoria será en la Plaza de la Justicia , ubicada en la esquina de Roca y España. Desde ese lugar, iniciará una movilización que incluirá la presencia de agrupaciones feministas, asociaciones barriales, partidos políticos y mujeres autoconvocadas junto a banderas y cánticos.

La movilización incluirá actividades culturales , presentaciones musicales y una intervención artística para reivindicar a las mujeres víctimas de femicidio de la región. Una de las propuestas más destacadas de la jornada, será la instalación de un memorial con los nombres de las víctimas que “fueron asesinadas por quienes decían amarlas”. Desde la organización señalaron que la iniciativa busca visibilizar la problemática de la violencia de género y la cantidad de mujeres que son asesinadas cada año por sus parejas.

La marcha también contará con una presentación musical, de la mano de Río Jarana, la agrupación de candombe oriunda de Neuquén, que se presentará con tambores, repique y bailes. El colectivo Candombe del Alto Valle también estará presente en las intervenciones culturales y para musicalizar el avance de la marcha.

Ni Una Menos La movilización comenzará a las 18 horas en la Plaza de la Justicia. LMNeuquén

Las organizadoras destacaron que las actividades culturales están abiertas a toda la comunidad, mientras que la movilización solo está dirigida a mujeres y personas no binarias. “Va a ser una marcha grande y distinta, con muchas propuestas y con el objetivo de encontrarnos en las calles en una jornada de lucha” explicaron.

La marcha en Neuquén

Diversos sindicatos de Neuquén confirmaron su adhesión al paro de mujeres convocado en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que este año se realizará el lunes 9 de marzo debido a que el 8 cae domingo. La jornada incluirá una medida de fuerza y actividades de movilización para visibilizar los reclamos vinculados a derechos laborales, igualdad de género y reconocimiento de las diversidades.

ni una menos La marcha por el 8M movilizará a sindicatos, integrantes de agrupaciones feministas, partidos políticos y mujeres autoconvocadas. Antonio Spagnuolo

La convocatoria se desarrollará el lunes 9 en la capital neuquina y en distintas localidades de la provincia, con la participación de organizaciones sindicales, sociales y colectivos feministas que cada año impulsan el denominado “paro de mujeres”. En este contexto, gremios del sector estatal y universitario ya anunciaron su acompañamiento a la medida.

Uno de los sindicatos que confirmó su adhesión es la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que convocó no solo a sus afiliadas mujeres, sino también a los trabajadores varones y a las diversidades a sumarse a la jornada de protesta y a la movilización.

Desde el gremio señalaron que se trata del tercer año consecutivo en el que la convocatoria busca ampliar la participación y visibilizar la agenda de género dentro de los espacios laborales. “Es muy importante que marchemos todos”, expresó en diálogo con LM Neuquén María Rosselo, secretaria de Género de ATE, al referirse al sentido colectivo de la jornada.

Ni una Menos Cipolletti 2024.png La marcha estará acompañada por la música de Río Jarana.

La dirigente explicó que la propuesta apunta a que el paro sea una instancia de reflexión y participación para todos los trabajadores, más allá de su identidad de género, con el objetivo de poner en agenda los reclamos vinculados a la igualdad, la eliminación de las violencias y la ampliación de derechos.

Desde ATE también indicaron que durante la jornada de paro se mantendrán guardias mínimas en los sectores esenciales para garantizar la atención de servicios básicos.

Qué otros sindicatos se adhieren

A la convocatoria también se sumarán otros sindicatos del ámbito educativo. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) confirmó que acompañará la jornada de paro y movilización, en línea con las acciones que históricamente impulsa el movimiento sindical docente en el marco del 8M.

Marcha Ni una Menos Cipolletti 2024.png Marcha Día Internacional de las Mujeres en Cipolletti 2024. Gentileza

En el mismo sentido se pronunció la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC), que también anunció su adhesión a la medida. Desde el gremio universitario señalaron que la jornada busca visibilizar las desigualdades que atraviesan a las mujeres y diversidades en el ámbito laboral y académico.

El paro internacional de mujeres es una iniciativa que se replica cada año en distintos países y que tiene como objetivo evidenciar el rol que cumplen las mujeres en el trabajo, tanto remunerado como no remunerado, además de reclamar políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y condiciones laborales.

En Neuquén, la convocatoria incluye movilizaciones y actividades públicas organizadas por colectivos feministas, sindicatos y organizaciones sociales. En ediciones anteriores, las marchas reunieron a miles de personas en el centro de la ciudad.