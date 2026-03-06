Cumple 98 y competirá en La Corrida: su fuerte historia, la receta para vivir tanto y una chicana a Mirtha Legrand

María será uno de los personajes estelares de la fiesta cipoleña de este sábado: “Todas mis compañeras ya partieron de este mundo”. Su exigente preparación.

María , a punto de cumplir 98 años , competirá en La Corrida de Cipolletti. ¡Genia!

Recién había terminado de entrenar, bajando su propia marca, y ya estaba bailando feliz en plena calle con el profe en la entrega de kits para la tradicional Corrida de Cipolletti , que la tendrá como unos de sus personajes destacados. Le sobra la energía que, increíblemente, le falta a muchos jóvenes y adolescentes.

Quién no le ha dicho alguna vez, por compromiso o para no herir susceptibilidades, a una persona que aparentaba menos edad que la que en verdad tenía. En este caso, dejando toda diplomacia e hipocresía de lado, no caben dudas de que María Valenzuela de Contreras , disimula demasiado bien sus casi 98 años -los cumple en 10 días-.

La participante más longeva de la emblemática competencia cipoleña llega a la nota pactada con LMC luciendo la remera de La Corrida, edición 2020 -la última en la que participó- y con la camiseta de su amado Boca , que trajo a la entrevista sin que nadie se la pida, en la cartera.

María, la abuela de 98 años que va a participar mañana de la corrida de Cipo

“Ganamos 3 a 0 querido, que contenta que estoy”, celebra la goleada del día anterior a Lanús del elenco azul y oro (la entrevista se hizo el jueves) y le pide al fotógrafo que la saque “linda”.

“Lo otro que les voy a pedir es que no me digan doña, que bastante joven soy, lástima que escucho poco de un oído pero después estoy entera”, bromea llena de vitalidad la sorprendente abuela cipoleña, un ejemplo de mujer que brilla en la previa del 8M.

“¿Cuál es la clave para llegar lúcida y bien a los 98? No tomar remedio es una, también dejar atrás los problemas del pasado”, enumera esta guerrera que soportó las adversidades más cruentas de la vida.

María con la mascota Este viernes posó con la mascota oficial de La Corrida 2026.

Creció sin su mamá, perdió a una hija y a una nieta, pero siguió adelante con una fortaleza admirable. “No hay que hacerse malasangre por cosas de la vida”, sugiere y guiña un ojo.

“Su mamá quedó mal desde el parto y falleció cuando María tenía dos años. Después murió su hija Elvira a los 19 años, quedó viuda hace 30 años de Luis, su único amor desde que fueron novios a los 11 años, soporto el dolor de la muerte de una nietita de dos meses Camila… Uff, las pasó todas y acá está, con su icónica frase 'hay que echar todo a la espalda', como diciendo olvidarse del pasado”, detalla con orgullo su incondicional hija Iris.

María y su hija Iris Su hija Iris, una compañía inseparable para María. Antonio Spagnuolo

Consultada sobre si toma bebidas alcohólicas, María provoca las risas de sus interlocutores con su pícara respuesta: “Ya no, ya no… Ahora solo un poquito de cerveza, algo de Gancia, en invierno algún licorcito…”. ¡Salud!

Los dos sueños por cumplir de la más longeva de La Corrida

Tiene dos sueños. Uno es completar los 4 kilómetros de la prueba familiar de La Corrida, en la que participará acompañada de sus familiares. Para ello se entrenó duro y bajó sus propios tiempos con la ayuda de su nieto Tobías. Con bastón, sin apuros, ella va...

El otro es más asombroso aún: conocer al gobernador de Neuquén, Rolo Figueroa, para contarle en persona que tuvo a su abuelo de maestro en la escuela N° 76 de Huinganco.

De ese pueblito neuquino llegó con su familia a los 21 años. Los otros 77 los vivió “feliz pese a las circunstancias de la vida en Cipolletti”.

Hace poco regresó a su lugar de origen en ocasión del centenario de la querida escuelita. Y se toma con humor que “no encontré a ninguna de mis compañeras y compañeros, partieron antes, se me adelantaron”, tira y enseguida reflexiona: “qué va a ser, es la ley de la vida, también me va a tocar a mí”.

María en su escuela (1) El sueño de María es conocer al Gobernador de la Provincia de Neuquén, Rolando Figueroa para contarle una anécdota de su abuelo.

Sonríe cuando su yerno Mario le dice que “es la Mirtha Legrand de Cipolletti”. “No señor, la Chiqui es más grande, tiene 99 y yo estoy pisando los 98; ella es mucho mayor que yo jaja”.

No se pierde partido de su amado boquita y hasta se dio el lujo de viajar a ver un cotejo en La Bombonera y tener un recordado encuentro con Sergio Chiquito Romero, quien por entonces era arquero y figura del xeneize.

la-abuela-con-chiquito-romero.jpg María con el jugador de Boca, Sergio Romero.

“Sí, fue gracias a los chicos de la peña de Corazón de Oro y Azul de la que soy la madrina y también a la mujer de Romero, la famosa -Eliana Güercio-; agradecida eternamente. No me podía ir de este mundo sin conocer ese templo del fútbol”, admite con emoción.

Y le envía saludos a sus "hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de Cipolletti, Viedma y El Chocón”. Una verdadera campeona que enaltece La Corrida. ¡Grande María! ¡Qué mujer!