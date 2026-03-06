Unter votó otro paro docente de 48 horas, pero define el Gobierno

El gremio docente Unter votó la continuidad del plan de lucha con otras 48 horas de huelga. Sin embargo, su realización está supeditada a una convocatoria a paritarias.

El C ongreso General Extraordinario de la Unter , reunido en Villa Regina, con la participación de las 18 seccionales de la provincia, ratificó el plan de lucha por el conflicto salarial y votó otras dos jornadas de paro. Además, el gremio docente se sumará al paro de mujeres por el 8M.

El gremio Unter resolvió en su congreso "profundizar el plan de lucha ante la falta de respuestas del gobierno provincial y la ausencia de convocatoria a paritaria para discutir salario y condiciones de trabajo". Los congresales expresaron la voluntad de las seccionales de iniciar una nueva medida de fuerza y votaron la realización de dos jornadas de huelga en las próximas semanas.

La continuidad de las medidas de fuerza se votó por amplia mayoría. Fueron 125 los congresales que votaron una nueva medida de fuerza, contra 36 que plantearon la suspensión del plan de lucha.

congreso unter paro El Congreso de la Unter definió otro paro de 48 horas. Foto: Gentileza.

Sin embargo, advirtieron el que Gobierno tiene la potestad de evitar lo días de huelga. "El Congreso mandató exigir la convocatoria urgente a paritaria hasta el día 11 de marzo. De no concretarse dicha instancia, se definió avanzar con medidas de fuerza progresivas, sujetas al llamado y efectiva realización de la paritaria", manifestaron desde el Consejo Directivo Central del sindicato docente.

El plan de acción resuelto establece un paro de 48 horas, distribuido en dos jornadas provinciales:

Viernes 13 de marzo, primera jornada de paro provincial.

Jueves 19 de marzo, segunda jornada de paro, en caso de que el gobierno continúe sin convocar a paritaria.

El gremio se suma al paro del lunes 9 en conmemoración del 8M.

Algunas seccionales llevaron la propuesta de sumar manifestaciones provinciales, como la que se vivió este lunes en Cipolletti. La seccional de esta ciudad planteó un corte intermitente en la Ruta 151. En principio, el congreso definió la realización de "acciones de movilización provincial para visibilizar los reclamos de la docencia rionegrina", pero no fijó cuáles serán.

Si hay convocatoria a paritarias, el gremio ya definió la realización de un "congreso inmediato para evaluar la situación y definir la continuidad del plan de lucha".

Asimismo, el Congreso resolvió:

Ratificar el pliego de reivindicaciones definido en el Congreso de San Antonio Oeste.

Exigir la revisión y actualización del Decreto 530.

Rechazar las reformas educativas inconsultas impulsadas por el Ministerio de Educación.

No al cierre de cargos en las escuelas de la provincia.

Conformar una comisión organizadora del Encuentro Provincial de Delegados.

Convocar a un Plenario de Delegados con mandato de escuela para debatir las reformas educativas que el gobierno pretende imponer.

Suspender los aportes a CTERA y CTA, destinando esos recursos al Fondo de Lucha del sindicato.

Impulsar la articulación con otros sectores del campo popular para enfrentar el ajuste que impulsan los gobiernos provincial y nacional.

Provincializar el reclamo de justicia por Silvia Cabañares, reafirmando el compromiso de Unter con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

"La docencia rionegrina vuelve a expresar con claridad que sin paritaria no hay normalidad en las escuelas. Frente al ajuste, el vaciamiento del sistema educativo y el intento de imponer reformas sin participación docente, la organización y la lucha colectiva seguirán siendo el camino para defender la escuela pública y los derechos de las trabajadores de la educación", expresaron desde el gremio docente Unter.