Reflotan la idea de que Tren Patagónico opere el Tren del Valle

Un proyecto en la Legislatura busca que Tren Patagónico administre el Tren del Valle y el Tren del Dique, con la intención de recuperar el servicio ferroviario en el Alto Valle.

Buscan que la empresa estatal Tren Patagónico absorba los ramales del Tren del Valle y Tren del Dique.

Una nueva discusión por el futuro del sistema ferroviario en el Alto Valle buscará instalarse en la agenda política de Río Negro. Un proyecto de ley ingresado recientemente en la Legislatura propone que la empresa estatal Tren Patagónico S.A. pueda hacerse cargo de la explotación de los ramales Tren del Valle y Tren del Dique , con el objetivo de reactivar el transporte de pasajeros en una región donde el servicio se encuentra interrumpido desde hace más de dos años.

La iniciativa fue presentada por los legisladores provinciales María Magdalena Odarda y Luciano Delgado Sempé , del bloque Vamos con Todos, y plantea modificar la Ley Nº2781 para ampliar el objeto de la empresa ferroviaria provincial. En concreto, busca habilitarla a operar estos ramales en caso de que el Estado Nacional transfiera o concesione la infraestructura ferroviaria a la provincia.

Según el texto del proyecto, la empresa provincial podría “ explotar integralmente la concesión de los ramales ferroviarios Tren del Valle y Tren del Dique, o cualquier otro que en el futuro sea concesionado por el Estado Nacional a la Provincia de Río Negro ”, incluyendo la utilización de vías, material rodante e infraestructura asociada al sistema ferroviario.

Tren Patagónico El proyecto resurge como alternativa a la falta de intenciones del Gobierno nacional de avanzar en la reactivación de estas rutas ferroviarias. Archivo

Una iniciativa que busca recuperar el tren en el Alto Valle

El proyecto se apoya en una demanda histórica de vecinos, organizaciones sociales y sectores productivos del Alto Valle que desde hace años impulsan el regreso del tren de pasajeros como alternativa de transporte regional.

El Tren del Valle fue concebido como un servicio interurbano capaz de conectar distintas ciudades de Río Negro y Neuquén. Actualmente el sistema vincula Cipolletti y Plottier, pero con cuatro frecuencias diarias (dos a la mañana y dos a la tarde) de lunes a viernes.

En su diseño original, el proyecto ferroviario contemplaba una red mucho más extensa, que conectara Chichinales con Senillosa, atravesando buena parte del corredor urbano del Alto Valle. Ese plan comenzó a tomar forma en 2006, cuando una comisión de vecinos presentó más de 12.000 firmas reclamando su implementación.

Además, el proyecto legislativo también contempla la reactivación del denominado Tren del Dique, el ramal ferroviario que une Cipolletti con Barda del Medio, históricamente vinculado a la construcción del dique Ingeniero Ballester y al desarrollo productivo de la región.

De concretarse la puesta en marcha de ambos ramales en su extensión completa, se estima que más de 500.000 personas podrían acceder al transporte ferroviario en la región, ampliando significativamente las alternativas de movilidad para trabajadores, estudiantes y usuarios del sistema de transporte público.

SFP Vuelta del tren a cipolletti (4).JPG El proyecto original contemplaba la conectividad entre Chinchinales (Río Negro) y Senillosa (Neuquén), aunque ahora buscan ampliarlo del lado rionegrino. Sebastián Fariña Petersen

El trasfondo político del proyecto

La iniciativa legislativa también propone derogar el Decreto Provincial Nº231/08, mediante el cual Río Negro había cedido a la Nación el uso de las vías ferroviarias dentro de su territorio para el desarrollo de proyectos ferroviarios que finalmente no se concretaron.

Para los autores del proyecto, esa cesión dejó a la provincia sin herramientas para impulsar políticas propias de recuperación del transporte ferroviario. En los fundamentos del texto se sostiene que la falta de ejecución de esos proyectos “ha significado un grave perjuicio para Río Negro y para las comunidades del corredor ferroviario entre Río Colorado y Cipolletti”.

Con la derogación del decreto, la provincia buscaría recuperar potestades sobre la infraestructura ferroviaria y negociar nuevamente con el Estado nacional la concesión de los ramales para su operación.

ECP FERNANDEZ ORO (124) Los legisladores sostienen que la reactivación con el Tren Patagónico, absorbería las pérdidas que hoy tiene la empresa estatal. Estefania Petrella

Beneficios del transporte ferroviario

Entre los fundamentos del proyecto se destacan también las ventajas del transporte ferroviario frente al actual esquema de movilidad basado casi exclusivamente en colectivos y vehículos particulares.

Entre los beneficios mencionados figuran:

Menor costo para los usuarios

Reducción de la siniestralidad vial

Menor contaminación ambiental

Descongestión del tránsito en rutas clave como la 22 y la 151

Integración territorial y económica del Alto Valle

El texto recuerda además que el tren tuvo un rol central en el desarrollo histórico de la región, ya que muchas localidades del Alto Valle surgieron alrededor de las estaciones ferroviarias construidas a fines del siglo XIX.

“El tren es parte de nuestra identidad e historia, y constituye un derecho de los pueblos que no puede seguir siendo postergado”, señalaron los legisladores autores del proyecto al presentar la iniciativa.

Comisión Tren del Valle en Roca Se analizará si se reactiva la comisión especial de la Legislatura por el Tren del Valle. Gentileza

¿Se logrará el debate?

El proyecto deberá ahora iniciar su recorrido en comisiones dentro de la Legislatura rionegrina, donde se abrirá el debate sobre la viabilidad económica y operativa de que Tren Patagónico absorba la gestión de estos servicios.

“Con la cantidad de pasajeros que tendría el tren del valle, se puede subsidiar el Tren Patagónico qué da perdidas”, sostuvo Delgado Sempé a LM Cipolletti.

La propuesta vuelve a poner sobre la mesa una discusión que lleva casi dos décadas en el Alto Valle: si el tren puede volver a convertirse en una pieza clave del sistema de transporte regional y en una alternativa real frente al creciente costo del transporte y la saturación de las rutas.

Por ahora, el proyecto reaviva una expectativa que en la región se repite desde hace años: que el tren vuelva a recorrer con regularidad las vías del valle.