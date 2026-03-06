Revés judicial para Unter en la disputa por cargos docentes del Nivel Inicial

La Justicia desestimó el amparo de Unter por la reorganización de cargos en jardines y sostuvo que no se comprobó una ilegalidad ni un daño grave.

La Justicia desestimó un amparo presentado por Unter por la reorganización de cargos docentes del nivel inicial.

La Justicia laboral de General Roca rechazó una acción de amparo presentada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro ( Unter ) contra el Ministerio de Educación provincial, en el marco de una controversia por la reorganización de cargos docentes en el Nivel Inicial.

La resolución fue dictada por el juez laboral Juan Huenumilla , quien analizó la presentación realizada por el sindicato docente. En su planteo, Unter había solicitado que se ordenara el cese de medidas administrativas adoptadas por el Consejo Provincial de Educación que implicaban la supresión y reorganización de cargos en jardines de infantes . También reclamó la restitución de los cargos que existían antes de las resoluciones cuestionadas.

Según argumentó el gremio, el organismo educativo provincial había tomado decisiones vinculadas a la reorganización del sistema en base a criterios cuantitativos relacionados con la matrícula escolar. Desde la organización sindical consideraron que estas medidas generaban consecuencias negativas tanto para los docentes como para el funcionamiento institucional de los establecimientos educativos.

ECP UNTER MOVILIZACION (48) Unter había solicitado que se ordenara el cese de medidas administrativas adoptadas. Estefania Petrella

En su presentación judicial, Unter sostuvo que la aplicación de estas disposiciones provocaba desplazamientos funcionales de docentes, alteraciones en las condiciones laborales y riesgos para la estabilidad de los trabajadores titulares. También planteó que la reorganización afectaba la continuidad pedagógica y la calidad del servicio educativo destinado a niñas y niños del nivel inicial.

Además, el sindicato manifestó que este tipo de reorganización degradaba la situación jurídica de docentes titulares y vulneraba derechos contemplados en el Estatuto del Docente, particularmente en relación con la estabilidad laboral.

ECP UNTER MOVILIZACION (67) El sindicato manifestó que este tipo de reorganización degradaba la situación jurídica de docentes titulares. Estefania Petrella

La postura del Ministerio de Educación

Durante el proceso judicial, la Provincia de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y la Fiscalía de Estado, rechazó los argumentos planteados por el gremio. Desde el gobierno provincial se sostuvo que no existía un daño concreto ni una afectación actual de derechos que justificara la presentación de un amparo.

Las autoridades explicaron que las decisiones cuestionadas formaban parte de políticas públicas educativas implementadas dentro de las facultades propias del Consejo Provincial de Educación. Según indicaron, el proceso de reorganización respondió a un análisis territorial de la matrícula escolar que detectó una reducción significativa de estudiantes en distintas zonas de la provincia.

El Estado también aclaró que no hubo despidos ni pérdida de estabilidad laboral para docentes titulares. De acuerdo con la información presentada ante la Justicia, los docentes afectados por la reorganización continúan percibiendo sus salarios y mantienen el derecho a una nueva asignación dentro del sistema educativo.

Respecto de los docentes interinos o suplentes, el fallo recordó que su estabilidad laboral es limitada por la naturaleza de sus designaciones. En ese sentido, el juez consideró que la finalización de esos cargos no constituye, en sí misma, una vulneración ilegal de derechos.

educacion rn.jpg El Ministerio de Educación sostuvo que ningún cargo titular docente se vio afectado por las medidas. Archivo

El análisis judicial

En la sentencia, el magistrado también analizó el eventual impacto de las medidas sobre el derecho a la educación. En este punto, señaló que durante el proceso no se acreditó la existencia de cierres de salas obligatorias ni reclamos generalizados por parte de familias.

El fallo remarcó que la educación obligatoria en el nivel inicial comprende las salas de cuatro y cinco años, las cuales, según la información oficial presentada, continúan plenamente garantizadas por el sistema educativo provincial.

Asimismo, el juez examinó la legitimación del sindicato para promover la acción judicial. En ese sentido, reconoció que el gremio está habilitado para actuar en representación de sus afiliados y también de la comunidad educativa cuando se denuncian afectaciones a derechos colectivos vinculados con el sistema educativo.

Sin embargo, recordó que el amparo es una herramienta judicial de carácter excepcional, que sólo procede cuando existe una ilegalidad manifiesta, un daño grave e inminente y cuando no hay otras vías judiciales disponibles para resolver el conflicto.

Ciudad Judicial Roca .jpg La Justicia concluyó que en el caso no se verificaba una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que habilitara la vía del amparo. Archivo

Un proceso institucional previo

Al analizar el caso concreto, el magistrado destacó que la normativa cuestionada fue elaborada mediante un proceso institucional en el que participaron distintos sectores vinculados al sistema educativo, incluido el propio sindicato docente.

Ese proceso derivó en un documento que estableció la reorganización del nivel inicial con vigencia a partir del ciclo lectivo 2026. Para el tribunal, este antecedente también demuestra que las decisiones forman parte de la planificación del sistema educativo provincial.

Finalmente, el juez Huenumilla concluyó que en el caso no se verificaba una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que habilitara la vía del amparo. Tampoco se comprobó la existencia de un daño grave e irreparable ni una urgencia extrema que justificara el uso de este mecanismo judicial excepcional.

De esta manera, el fallo sostuvo que las decisiones adoptadas por el Consejo Provincial de Educación se inscriben dentro de sus competencias para planificar el funcionamiento del sistema educativo, y que sólo podrían ser revisadas judicialmente si se demostrara una afectación concreta de derechos fundamentales.