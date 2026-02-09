Baja natalidad y recorte de cargos docentes desatan protestas en Río Negro

Educación comenzó un proceso de readecuación en el nivel inicial, que implicó el cierre de cargos y la refuncionalización de tareas.

El impacto del descenso sostenido de la natalidad ya comenzó a sentirse en el nivel inicial de Río Negro y forzó al sistema educativo a revisar la organización de cargos y secciones. Ese proceso, que en los últimos días comenzó a materializarse en algunos jardines de infantes y escuelas especiales, encendió alertas en la docencia rionegrina y derivó en reclamos formales y protestas .

Sin embargo, la refuncionalización de tareas y la supresión de puestos no emergieron como decisiones aisladas. Estas medidas fueron contempladas en un documento reglamentario aprobado el año pasado por el Ministerio de Educación , con la participación y el aval del gremio Unter , la misma organización sindical que hoy expresa su rechazo frente a la aplicación concreta de esas disposiciones.

Desde el medio Literal explicaron en qué consiste el procedimiento, cómo se aplica y por qué la nueva conducción del sindicato denuncia un ‘ ajuste a los más vulnerables ’.

Primero en paritarias, ahora en las calles

“La baja matrícula no justifica el ajuste”, planteó la Unter frente al proceso de readecuación que comenzó a implementarse en el sistema educativo provincial.

Según datos oficiales, para este ciclo lectivo 2026 se registraron poco más de 50 bajas de cargos en todo el nivel inicial estatal, además de la refuncionalización de tareas de otros 228 puestos laborales. Las medidas se inscribieron en un contexto de caída sostenida de la matrícula, que alcanza cerca del 20% en la última década.

Es precisamente sobre ese diagnóstico donde el gremio docente marcó su principal diferencia con el Ministerio. Desde el Consejo Directivo Central de la Unter —cuyos integrantes asumieron en diciembre pasado— expresaron su preocupación por las supresiones dispuestas al inicio del año escolar y adoptaron una postura firme durante la última reunión paritaria del viernes.

La flamante conducción sindical reconoce que la disminución de la matrícula es un problema estructural y de larga data. Sin embargo, advierte que el Gobierno provincial analiza ese dato de manera aislada y lo utiliza como argumento para avanzar en un ajuste sobre el sistema educativo.

“Detrás de cada cargo hay un puesto de trabajo, un proyecto pedagógico y el derecho de niñas, niños y jóvenes a una educación pública presente y de calidad. La supresión de cargos y su reemplazo por creaciones a término profundizan la precarización laboral y generan consecuencias directas en las comunidades educativas”, expresaron los paritarios gremiales durante la mesa de negociación.

Según detallaron, estas decisiones impactan de lleno en el acompañamiento de las trayectorias escolares, la atención a la diversidad, la inclusión educativa y el sostenimiento cotidiano de las instituciones. “En los jardines y escuelas no sobra ningún docente”, remarcaron, en una discusión que, por el momento, no logró acercar posiciones.

El desacuerdo se trasladó rápidamente al territorio. Este lunes, las seccionales replicaron protestas frente a sus respectivas delegaciones del Consejo Escolar, con el objetivo de exigir una rectificación por parte de las autoridades.

“Acá, en General Roca, hubo más de 15 cargos afectados tanto en el nivel inicial como en la modalidad de educación especial. Por eso hoy estamos reclamando de manera concreta que se rectifique la decisión que tomó el gobierno provincial de dejar a compañeras sin su puesto de trabajo y de no permitir el ingreso a las instituciones de niñas y niños de tres y dos años”, señaló a este medio Malena Fretes, secretaria gremial y de Organización de Unter Roca.

Los lugares donde se cerraron cargos

En términos concretos, sólo el 18% de los 281 cargos del nivel inicial en evaluación en toda la provincia resultaron suprimidos, lo que equivale a unas 53 bajas en el actual período.

Desde la cartera que conduce Patricia Campos no brindaron mayores precisiones respecto de las zonas puntuales afectadas por el cierre de cargos ni sobre los distritos con mayor caída de matrícula. No obstante, dejaron entrever que los sectores más perjudicados son aquellos del ámbito rural o con menor densidad poblacional.

Esa mirada fue explicitada por el legislador Facundo López (JSRN), jefe del bloque oficialista en la Legislatura, durante el tratamiento del Presupuesto 2026 y en medio de la polémica por el cierre de la escuela de Nahuel Niyeu, una comisión de fomento de apenas 57 habitantes en el departamento Valcheta.

“La escuela de Nahuel Niyeu se quedó con un solo alumno, una sola nena, y la familia informó al Ministerio de Educación que se va a vivir a Valcheta. Si quedaba abierta, la escuela tenía una sola estudiante y cinco PCA, un director, un maestro de grado y docentes de danza, educación física, música, plástica, teatro e inglés. No la cerramos porque queríamos, sino porque no había más matrícula. Tenemos que reordenar y redistribuir el personal, porque no es que cerramos la escuela y echamos a la gente”, expresó López en el recinto.

Desde la Unter, en cambio, sostienen que la readecuación constituye un ajuste que impacta de lleno sobre los sectores más vulnerables. Señalan que los principales establecimientos afectados, incluso en distritos como Roca, pertenecen al ámbito rural. Citaron de ejemplo a los jardines 102, 97 y 33.

“Se viene dando un perfil claro de ajuste sobre lo más vulnerable, tanto a nivel nacional como provincial, vulnerando derechos de accesibilidad y de las personas con discapacidad. En el nivel inicial también, que es uno de los niveles educativos más valorados y necesarios para el cuidado y el aprendizaje en la primera infancia”, señaló Fernanda Glorioso, secretaria de Nivel Inicial de Unter Roca.

Para el sindicato, la provincia podría haber apelado a otras alternativas antes de avanzar con la supresión de cargos, como la habilitación del ingreso a las salas de dos y tres años, donde en algunos distritos se registra demanda. Según sostienen, esa opción habría permitido reorganizar tareas y sostener los planteles docentes sin afectar puestos de trabajo ni la presencia territorial del sistema educativo.