Se cayó internet en la previa de la fiesta del pueblo y estallaron los vecinos

El servicio se vio interrumpido por espacio de cuatro horas, en algunos casos. La bronca de los usuarios de Fernández Oro y Cipolletti y la explicación oficial.

Una nueva e inesperada interrupción en el servicio de internet generó una fuerte ola de indignación popular. Es que justo en la antesala de los festejos más importantes para la localidad por el 95 aniversario de Fernández Oro , se cayó la conectividad por espacio de más de cuatro horas y los vecinos pusieron el grito en el cielo .

El apagón virtual ocurrió este lunes entre las 16.30 y las 20.30 , período en el cual se vio completamente interrumpido el servicio de la compañía Davitel , el principal proveedor de la ciudad . Tambíén usuarios de Cipoletti reportaron complicaciones. Según las denuncias en redes sociales, hubo casos en los que el inconveniente alcanzó las 5 horas.

La situación dejó a miles de usuarios incomunicados y sin poder realizar sus tareas habituales. La falta de respuestas humanas incrementó el malestar de los usuarios, quienes se encontraron con barreras tecnológicas al intentar reclamar.

“Me comuniqué dos veces y te responde el bot”, criticó un vecino afectado. La réplica automatizada de la firma llegó, incluso, tiempo después a través de sus canales digitales.

La insuficiente respuesta tras el nuevo corte de internet

“¡Buenos días! Disculpe la demora en la respuesta. Ayer se produjo un corte de fibra que afectó a toda la zona de Fernández Oro y Cipolletti. El inconveniente fue solucionado anoche alrededor de las 22. Ante cualquier duda o consulta, no dude en comunicarse con nosotros. Saludos cordiales!”, fue la escueta respuesta de la companía ante los insistentes reclamos de los usuarios.

Tras recibir este híbrido mensaje, varios clientes redoblaron la apuesta: “Les pregunté si van a hacer el reintegro por las horas que no tuvimos servicio, esperemos que se vea reflejado en la próxima factura”, confió uno de ellos.

Una duda económica que hoy comparten miles de familias y comercios de la zona.

Antecedentes preocupantes

La falla no pudo tener peor sincronización. Fernández Oro celebra este martes 19 su 95 aniversario y, apenas horas antes de los festejos oficiales, la comunidad estuvo parcialmente desconectada del resto del mundo (hay también otros proveedores en la zona, aunque Davitel es el que capta a la mayor clientela).

Internet

Para colmo, la paciencia social está al límite porque es la segunda vez que se corta Davitel en 10 días en esa zona. El antecedente inmediato ocurrió el pasado 8/5, cuando una caída masiva afectó a miles de usuarios en al menos tres ciudades de la región: Fernández Oro, Cinco Saltos y Cipolletti.

En aquella oportunidad, pasadas las 14, la compañía reportó inconvenientes técnicos y emitió un comunicado reconociendo el corte ante las reiteradas quejas vecinales. La repetición del escenario plantea serios interrogantes y desconcierto entre los vecinos porque "venía funcionando muy bien Davitel hasta estos dos episodios que nos complicaron demasiado".