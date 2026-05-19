Dos operativos y dos detenidos: así fueron los procedimientos en Cipolletti y Cinco Saltos

Hubo procedimientos en Cipolletti y Cinco Saltos. Un hombre fue detenido con un cuchillo y un adolescente atacó a policías al ser interceptado.

Los procedimientos se realizaron entre la tarde del lunes y la madrugada del martes. Foto: Gentileza.

Cipolletti y Cinco Saltos fueron escenario de dos procedimientos policiales que terminaron con personas demoradas , elementos robados recuperados y momentos de máxima tensión.

En ambos casos, la rápida intervención de testigos y el accionar coordinado entre distintas fuerzas de seguridad fueron claves para evitar que los sospechosos escaparan.

El primero de los hechos ocurrió este lunes cerca de las 15:50 en Cipolletti , cuando un hombre fue sorprendido robando cables en el patio interno de un local bailable ubicado frente al Cuerpo de Seguridad Vial, sobre Ruta 22.

Todo comenzó cuando personal de Tránsito que realizaba controles observó movimientos sospechosos dentro del predio. Según informaron, el sospechoso, vestido con ropa oscura, retiraba cables del lugar.

Efectivos de la Comisaría 4° llegaron rápidamente e interceptaron al hombre mientras trasladaba un rollo de aproximadamente 15 metros de cable industrial.

El hallazgo que elevó la tensión

Durante el cacheo preventivo, los uniformados descubrieron que el detenido también llevaba un cuchillo entre sus pertenencias, situación que incrementó la tensión del operativo.

image

Posteriormente, personal del Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar realizando pericias y levantando pruebas para la causa. El hombre quedó a disposición de la Justicia provincial por robo flagrante.

Una persecución terminó con una moto robada recuperada

Horas después, durante la madrugada de este martes, la Policía de Cinco Saltos protagonizó una persecución que terminó con la recuperación de una motocicleta robada en Centenario.

La alerta fue realizada por un trabajador de una estación de servicio ubicada en Ruta 151 y San Lorenzo, quien llamó al 911 al observar a dos jóvenes encapuchados junto a una moto sin patente.

Golpes, patadas y fuga

Cuando efectivos de la Comisaría 7° llegaron al lugar, los sospechosos intentaron escapar. El conductor de la moto, un adolescente de 17 años, reaccionó con violencia y agredió a los policías con golpes y patadas antes de ser reducido. Su acompañante logró darse a la fuga.

Minutos después, se confirmó que la motocicleta —una Bajaj Rouser negra— tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido el pasado 21 de marzo en Centenario.

El menor fue trasladado a la unidad policial y posteriormente entregado a su madre, siguiendo los protocolos correspondientes.

Destacan la ayuda de vecinos y testigos

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia Provincial remarcaron que la participación ciudadana y los llamados preventivos fueron fundamentales para activar los procedimientos y frenar delitos que afectan tanto al patrimonio privado como a la seguridad pública.