Banda de entraderas Río Negro - Neuquén: imputan a un empleado rural que prestó la chacra para esconder los autos

El grupo comando que realizó robos en Cipolletti, Neuquén, Allen y General Roca ya sumó once acusados. Su modus operandi era trepar las paredes y amenazar con armas a las víctimas.

Uno de los integrantes de la peligrosa banda delictiva quiso escapar a la carrera pero fue reducido en medio de unos cañadones.

Los tres hombres fueron imputados y quedaron detenidos en prisión preventiva por el plazo de dos meses.

La causa que investiga al grupo comando que protagonizó violentos robos con entraderas en diferentes localidades del Alto Valle , sumó un nuevo acusado . Se trata de una organización criminal que planificó y cometió robos en distintas viviendas de Cipolletti, Neuquén, Allen y General Roca . La banda contabiliza 12 robos , once en General Roca y uno en Allen, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.

El modus operandi siempre fue el mismo, los integrantes de la asociación ilícita realizaban tareas previas de vigilancia, trepaban las paredes y techos, irrumpían con violentas entraderas y reducían a las víctimas con armas de fuego y las ataban con alambres o precintos. Posteriormente, les exigían la entrega de dinero en efectivo , dólares o la ubicación de la caja fuerte.

El nuevo imputado sería cómplice para ocultar los autos

Este lunes se realizó una audiencia en los tribunales de General Roca, Fiscalía le formuló cargos a un hombre de Paso Córdoba, acusado de colaborar con la organización criminal que cometió robos en distintos puntos del Alto Valle.

El nuevo acusado es un hombre de 44 años, empleado rural y residente de la zona de Paso Córdoba, acusado de colaborar con la banda facilitando una chacra para ocultar vehículos robados. Rodados que eran utilizados para cometer ilícitos.

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La audiencia de formulación de cargos se realizó ante el juez Gustavo Quelin y estuvo encabezada por la fiscal jefa Belén Calarco junto a la fiscal del caso Verónica Villarruel. Según la teoría del caso, el hombre habría participado de la organización entre el 1 de octubre y el 4 de diciembre de 2025, al poner a disposición una chacra ubicada en Paso Córdoba para guardar los autos robados a cambio de dinero.

El nuevo acusado facilitó su chacra de Paso Córdoba

Según expuso Fiscalía, esos autos eran utilizados para cometer robos en ciudades como Cipolletti, Allen, Roca y Neuquén. Carlarco explicó que la investigación detalló que los vehículos ocultos en la chacra habrían sido utilizados en más de 13 hechos delictivos.

banda de entraderas Los cinco hombres están imputados por el delito de once robos en General Roca y uno en Allen.

Además, se incorporó como parte de la prueba que uno de los imputados ingresó a la chacra utilizando una pulsera electrónica, y envió una constancia de transferencia bancaria, lo que evidencia una transacción económica.

Entre los vehículos mencionados en la audiencia, uno habría sido utilizado en un robo ocurrido en Barrio Nuevo, donde además se sustrajo un automóvil de una vivienda. Otro de los autos resguardados en la chacra fue presuntamente empleado en un robo cometido por cuatro integrantes de la banda, todos armados, en un domicilio de Allen.

banda entraderas neuquen Uno de los integrantes de la peligrosa banda delictiva quiso escapar a la carrera pero fue reducido en medio de unos cañadones. Secretaría de Prensa y Comunicación

El hombre también oficiaba de "campana"

Fiscalía sostuvo que el nuevo acusado formaba parte de una estructura delictiva organizada de distribución de tareas y, que en algunas ocasiones, además de esconder los vehículos robados, oficiaba de “campana” para la banda.

Como elementos de prueba, la Fiscalía mencionó las comunicaciones telefónicas entre el imputado y los otros involucrados, además de rastros de vehículos secuestrados durante la investigación. El juez dispuso una etapa preliminar de cuatro meses.

Pese a que no existen pruebas que acusen al imputado de haber participado directamente en los hechos delictivos del grupo comando, investigado desde el año pasado por robos agravados y entraderas en el Alto Valle, se le formularon cargos por participación necesaria dentro de la organización.

Finalmente, los defensores no realizaron objeciones en la formulación de cargos y el imputado decidió no prestar declaración. El juez dio por formulados los cargos por participación necesaria en asociación ilícita y dispuso un plazo de investigación de cuatro meses.