Banda de entraderas con conexiones Río Negro-Neuquén: los detalles del modus operandi

Los cinco miembros están acusados de once hechos en el Alto Valle. Estudiaban a sus víctimas minuciosamente.

Los cinco hombres están imputados por el delito de once robos en General Roca y uno en Allen.

El Ministerio Público Fiscal mantendrá la acusación, la calificación legal y la prisión preventiva para los cinco hombres detenidos durante los allanamientos realizados en Cipolletti y General Roca . Según la acusación, los hombres integraban una banda delictiva dedicada a realizar robos violentos y entraderas en viviendas del Alto Valle.

Durante una audiencia llevada a cabo en la mañana de este martes, las defensas particulares de los cinco imputados que habrían perpetrado doce hechos delictivos , presentaron agravios al no coincidir con las medidas cautelares impuestas, como la prisión preventiva. Sin embargo, el juez del juicio no hizo lugar y se mantendrá la acusación, la calificación del delito y la detención en una unidad policial.

La audiencia de formulación de cargos se llevo adelante el pesado 13 de noviembre, tras haberse concretado diversos allanamientos simultáneos efectuados por la Policía de Río Negro en Cipolletti y en General Roca . En esa audiencia se identificó a los cinco imputados como autores de doce hechos delictivos con un alto grado de planificación y coordinación.

En esa audiencia se dispuso la prisión preventiva de los cinco imputados. Los hechos que fueron imputados fueron doce, todos perpetrados por la asociación ilícita que conforman. Once de ellos en General Roca y uno en Allen, entre octubre de 2024 y septiembre de este año.

robo comando general roca GIF Los integrantes de la asociación ilícita ingresaba a las viviendas trepando los paredores o en este caso, la fachada de la vivienda.

Modus operandi

Según la acusación, el grupo realizaba el mismo modus operandi, primero realizaba tareas previas de vigilancia de los objetivos determinados, definían movilizarse en uno o dos vehículos previamente robados e irrumpían de forma violenta por las puertas traseras. Los hombres ingresaban a los patios o a la parte de atrás escalando los paredones o accediendo a través de los techos, luego reducían a sus a sus víctimas con la utilización de armas de fuego y atándolas con alambres o precintos.

Una vez que ya estaban reducidos los propietarios de la vivienda, comenzaban las amenazas exigiéndoles dólares y que revelen dónde estaba la ubicación de la caja fuerte para sustraer dinero en efectivo o diferentes divisas, oro y dispositivos electrónicos. Un detalle singular es que en ningún hecho delictivo se llevaron los teléfonos celulares. Pero el robo se completaba con la sustracción de los DVR de las cámaras de seguridad para no dejar evidencia en las imágenes del episodio.

Los cinco hombres son acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a realizar violentas entraderas y robos en viviendas. La imputación basada la participación de cada uno de ellos es de robo simple y agravado por ser cometido en poblado y en banda.

banda-entraderas Los integrantes de la banda realizaban siempre el mismo modus operandi con vigilancia, movilizarse en vehículos robados, reducir a las víctimas y sustraer los DVR de las cámaras de seguridad.

Algunas calificaciones legales fueron agravadas por el escalamiento como método para ingresar a la vivienda y se sumó el delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por el uso de la violencia, ya que maniataban a las víctimas y las amenazaban para que entreguen el dinero. Otro de los hombres fueron imputados por el robo y hurto de un vehículo dejado en la vía pública.

“Estas cinco personas que están sentadas hoy aquí se dedicaban a trabajar de esto, hay una selectividad de objetivos, un análisis muy prolijo de las víctimas y los imputados fueron estrategas para concretar los hechos que describimos” explicó la Fiscalía.

Robos planificados y vínculos regionales

De acuerdo con la acusación fiscal, los integrantes de la banda actuaban de manera organizada y con roles definidos. Utilizaban vehículos robados, realizaban tareas previas de vigilancia y se comunicaban por radios y mensajes para coordinar los movimientos.

“Supera la mera actuación plural de lo circunstancial. Esto se ha sostenido en el tiempo, son hechos que han conmocionando a la sociedad, y no descartamos que se sumen otros hechos, otras evidencias, otras personas”, agregó la fiscal jefa.

Por esta razón, los imputados continuarán cumpliendo la prisión preventiva tal lo resuelto por el juez de Garantías, por el plazo de cuatro meses.

asociación ilícita El juez del caso rechazó los agravios presentados por las defensas particulares de los cinco acusados.

Conexión con Cipolletti y Neuquén

Las fiscales detallaron que varios vehículos utilizados por la organización habían sido robados en Neuquén y en Cipolletti, y luego empleados en los asaltos registrados en General Roca. En algunos de los casos, las cámaras de seguridad permitieron identificar los mismos autos moviéndose entre las tres ciudades.

Allanamiento barrio La Paz Los cinco hombres fueron detenidos durante los allanamientos en simultáneo. Policía Río Negro

Además, de los mensajes extraídos de los teléfonos de los sospechosos surgió que mantenían contacto frecuente con una persona que referenciaban como “el compa neuquino”, con quien coordinaban robos y movimientos logísticos en la región. Esa línea de investigación apunta a establecer si parte de la banda operaba de manera estable en territorio neuquino y si utilizaban domicilios en Cipolletti como puntos de apoyo o resguardo.

Contexto de los allanamientos en Cipolletti

El 12 de noviembre, los grupos tácticos del COER y unidades de investigación realizaron múltiples allanamientos en barrios de Cipolletti, entre ellos el CGT y las 1200 Viviendas, además de distintos puntos de General Roca. Las diligencias derivaron en la detención de los cinco acusados y en el secuestro de abundante material probatorio.

Entre los elementos secuestrados durante los allanamientos figuran armas, municiones, drogas sintéticas, plantas de marihuana, equipos de comunicación similares a los policiales, celulares y prendas que habrían sido usadas en los atracos. Todos permanecen bajo peritaje.

Según fuentes judiciales, los operativos fueron el resultado de varios meses de trabajo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal y la Procuración General, en el marco de una investigación que busca esclarecer al menos una docena de robos violentos registrados desde fines del año pasado en toda la región.