Un adolescente de 13 años fue arrastrado por el río Neuquén en Centenario

El menor desapareció durante la tarde del lunes mientras se bañaba con su familia. Bomberos y Policía reanudarán la búsqueda este martes.

Un adolescente de 13 años desapareció este lunes por la tarde en las aguas del río Neuquén, en el sector del barrio Nueva España. El hecho ocurrió cerca del loteo Sommadossi y Primera Terra, donde el joven se encontraba junto a su familia cuando fue arrastrado por la correntada.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría 20 de Parque Industrial y personal de la Comisaría Quinta de Centenario, quienes iniciaron las primeras tareas de rastrillaje. También fue convocado el cuartel de Bomberos de la Policía del Neuquén, aunque la llegada de la noche obligó a suspender las maniobras de búsqueda por falta de visibilidad.

Según el sitio Centenario Digital, en esa zona del río existen pozones de profundidad variable y restos de arboledas arrastradas por crecidas anteriores, lo que dificulta la circulación y aumenta el riesgo para quienes ingresan al agua. Si bien no se trata de un espacio habilitado para bañistas, la presencia de familias fue numerosa durante la jornada de alta temperatura.

bomberos centenario rio neuquen Foto Archivo.

Los equipos de emergencia confirmaron que retomarán la búsqueda durante la mañana del martes 9, con apoyo de personal especializado. Familiares del adolescente permanecen en el lugar, en un contexto de fuerte conmoción por lo sucedido.

Quién era el hombre que murió en el río Negro y cómo fue el hecho

El hombre que había desaparecido el domingo por la tarde en aguas del río Negro fue hallado sin vida este lunes por buzos especializados que trabajaban en la zona de El Arroyón, también conocida como La Puntilla, en jurisdicción de Allen. El cuerpo fue localizado en un sector de gran profundidad y de difícil acceso.

Las tareas de búsqueda se retomaron a primera hora de la mañana con la participación de Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil, Prefectura Naval y buzos de la Policía de Río Negro y Neuquén. El operativo se había iniciado el domingo por la tarde y debió ser suspendido al anochecer por falta de luz natural.

La víctima fue identificada como Ceferino Ibraem Otero, de 34 años, oriundo de Sierra Grande y con residencia en la ciudad de Neuquén. La confirmación fue realizada por familiares directos y autoridades intervinientes en el operativo, quienes también informaron que se iniciaron los trámites para el traslado del cuerpo hacia su ciudad de origen.

Búsqueda desaparecido 071225 Buzos de la Policía encontraron el cuerpo del infortunado muchacho en un sector muy profundo. Una tía de la víctima confirmó el hallazgo. AN Allen

El hecho se produjo el domingo por la tarde, cuando el hombre se encontraba junto a su pareja y su abuelo en una zona del río donde se registró un cambio brusco en la profundidad. El medio local AN Allen aclaró que desde la Subcomisaría 56 se indicó que fue descartada la versión inicial que señalaba que se habría arrojado al agua para rescatar a un menor.

De acuerdo con el testimonio de su pareja, ella advirtió el desnivel del cauce y le pidió que no avanzara, ya que él no sabía nadar. Sin embargo, perdió el equilibrio, entró en pánico y fue arrastrado por la correntada. A pesar de los intentos por auxiliarlo, no lograron evitar que se hundiera.

El cuerpo fue encontrado poco después de las 11 de la mañana del lunes, cuando uno de los buzos logró divisarlo a una profundidad considerable. La extracción presentó dificultades debido a la fuerte correntada y a la presencia de ramas y obstáculos en el lecho del río.

Familiares de la víctima acompañaron el operativo desde la orilla durante toda la mañana, mientras se aguardaban las confirmaciones oficiales. Posteriormente, se inició el proceso para el traslado del cuerpo hacia Sierra Grande.