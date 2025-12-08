La peor noticia: encontraron en el río Negro el cuerpo del hombre que salvó a un niño

Lo confirmó una tía de la víctima. Lo hallaron buzos en un sector de mucha profundidad durante el rastrillaje iniciado este lunes.

Buzos de la Policía encontraron el cuerpo del infortunado muchacho en un sector muy profundo. Una tía de la víctima confirmó el hallazgo.

Encontraron el cuerpo sin vida del hombre que el domingo por la noche desapareció en el río Negro, en jurisdicción de Allen , luego de rescatar a un niño que pedía auxilio en el agua.

Vilma Román, tía de la víctima que contaba con 34 años de edad y si bien era oriundo de Sierra Grande vivía en Neuquén, se lo confirmó a LM Cipolletti . El hallazgo se produjo durante el operativo de búsqueda retomado en horas de la mañana, en el que participaron Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil, Prefectura Naval, y buzos de la Policía de Río Negro y de Neuquén.

El incidente se registró el domingo por la tarde en la zona de El Arroyón, un sector también conocido por los lugareños como La Puntilla. Según relataron testigos, el hombre se lanzó al cauce al advertir que el menor pedía ayuda y se encontraba en riesgo de ahogarse . El niño logró ser rescatado con vida, pero el adulto no pudo salir del agua y fue llevado por la correntada.

Los primeros rastrillajes

Los primeros rastrillajes lo iniciaron Bomberos Voluntarios y personal del Área de Defensa Civil, quienes trabajaron en distintos puntos del curso de agua mientras avanza la tarde, informó el titular de la dependencia municipal, Omar Martín, confirmó a AN Allen. Pero al caer el día el procedimiento se suspendió por la falta de luz natural.

En la mañana de este lunes la búsqueda se retomó en un sector algo más ampliado y con equipo reforzado con distintas embarcaciones que les permitía ingresar a lugares de difícil acceso por las ramas de árboles que se extienden al interior del torrente.

También habían asistido cerca de 50 familiares del hombre, quienes acompañaron la labor de los rescatistas y prestaban colaboración.

Búsqueda desaparecido 071225 D

Poco después de las 11 uno de los buzos logró divisar un bulto a una profundidad considerable. Su extracción había presentado dificultades por las características del lugar y la correntada del río.

Se aguardan novedades oficiales para determinar si era el cuerpo del infortunado muchacho. Pero Vilma lo confirmó. Indicó que realizaban los trámites para trasladar el cuerpo a Sierra Grande.