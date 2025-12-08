Mataron a un hombre a puñaladas en la costa de Cipolletti: el supuesto autor está prófugo

Ocurrió este domingo en la zona del barrio 2 de Agosto. Hay un demorado e identificaron al presunto atacante, que escapó. Creen que fue durante una reunión de amigos.

Policías de distintas unidades de Cipolletti participaron en la investigación por el crimen ocurrido en la zona de Costa Norte.

Un joven mayor de edad fue asesinado a puñaladas durante este domingo en la zona de Costa Norte de Cipolletti , el área barrial que se extiende sobre el margen del río Neuquén.

La pesquisa logró rápidamente avances significativos y el caso estaría a punto de resolverse. El presunto autor ya fue identificado y es intensamente buscado, mientras que hay otro demorado.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en el sector del asentamiento 2 de Agosto . La hipótesis que maneja la investigación indica que hubo una reunión de amigos en la que habría compartido bebidas alcohólicas, en principio, pero que por causas aún no determinadas se desató una discusión que creció en violencia y terminó cuando uno de ellos le asestó varias puñaladas a un muchacho de unos 26 años, que sería oriundo de Neuquén. Producto de las severas heridas, el joven habría muerto en el lugar.

Heridas compatibles con puñaladas

La Policía tomó conocimiento tras un llamado y comenzó a trabajar bajo disposiciones de la Fiscalía de turno, que estaba a cargo de Diego Vázquez, con la participación de personal de la Comisaría Cuarta, de la Unidad Regional Quinta, el Gabinete de Criminalística y el médico forense. En el lugar encontraron el cuerpo que presentaba serias heridas compatibles con apuñalamiento.

Entre las primeras medidas se ordenó el trasladado del cadáver a la Morgue Judicial de General Roca para la realización de la autopsia. Se detectó que presentaba serias heridas compatibles con apuñalamiento.

Mientras que se preservó el inmueble donde se produjo el sangriento ataque, el que fue registrado por los peritos en busca de indicios que les brindara pistas.

Patrullero Allen .jpg

Tras varias horas de labor, que incluyó entrevistas con vecinos y otras averiguaciones, el mismo domingo surgieron elementos que permitieron reconstruir el incidente e identificar al supuesto asesino, quien no fue hallado hasta el momento.

Hubo varias diligencias en propiedades vecinas donde sospechaban que podría estar escondido, pero no lo encontraron. De todos modos creen que no está muy lejos y que la detención sería inminente. "Está bien encaminado", destacó una fuente policial.

En cuanto al demorado, se lo vincula porque habría estado en el encuentro en que se produjo la agresión. No se determinó aún si tuvo algún tipo de participación.