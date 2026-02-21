Provincia LMCipolletti Allen Horror en Allen: Encuentran flotando en un canal de riego el cuerpo de un hombre

Horror en Allen. Un hombre fue hallado sin vida en el canal principal de riego en cercanías de Guerrico, en un operativo que se desarrolló durante este sábado para intentar localizar a un ciudadano que se encontraba desaparecido.

El aviso se registró cerca de las 15:25, cuando un bombero voluntario que participaba del operativo informó el hallazgo a las autoridades. De inmediato, personal policial se dirigió al sector del canal, sobre la margen norte, a la altura de un tomero ubicado a unos 100 metros hacia el este.

Según se informó, el voluntario realizaba tareas de búsqueda vinculadas a la desaparición de Jonathan Francisco Morales cuando divisó un cuerpo flotando a la orilla del canal. La persona vestía prendas oscuras y se encontraba parcialmente sobre la margen.

Tras el hallazgo, efectivos de Bomberos Voluntarios procedieron a retirar el cuerpo del agua y dieron aviso al sistema de emergencias 911, activando el protocolo correspondiente para este tipo de casos. Noticia en desarrollo