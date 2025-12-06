Adiós a las cucarachas en el verano: tres ingredientes de cocina para combatirlas

Con elementos simples se pueden preparar soluciones caseras efectivas. Las cucarachas pueden poner hasta 250 huevos y en días generar una infestación.

Las cucarachas hembras pueden poner hasta 250 huevos y en cuestión de días son capaces de generar una infestación.

Durante el verano , el aumento de las temperaturas favorece la aparición de cucarachas en distintos ambientes de la casa, especialmente en cocinas, baños y balcones. Ante esta situación que genera incomodidad y preocupación, existen alternativas naturales y económicas basadas en ingredientes de cocina que permiten ahuyentarlas sin recurrir a productos químicos .

Si bien existen insecticidas efectivos, muchas personas buscan alternativas más naturales y económicas para evitar la presencia de estos insectos. Varias de las mejores opciones se encuentran en el área de alimentos, con una serie de ingredientes que, bien usados, pueden servir como potentes fronteras contra las cucarachas.

Estos métodos ofrecen la ventaja de que se basan en opciones que suelen estar en casa. De esa forma, no es necesario invertir dinero extra en productos químicos.

Los tres ingredientes de cocina para repeler cucarachas

-Bicarbonato de sodio

Es un clásico en la limpieza del hogar y también funciona como repelente de cucarachas. ¿Cómo funciona? Se combina con azúcar, para generar una especie de cebo casero que atrae a las cucarachas y luego las elimina.

Laurel. Bicarbonato (1)

Para hacerlo, hay que:

Mezclar partes iguales de azúcar y bicarbonato.

Poner pequeñas cantidades en tapas o recipientes bajos .

. Distribuirlos en rincones donde suelan aparecer.

Hojas de laurel

Las cucarachas detestan el aroma del laurel. Suele usarse para espantarlas de forma preventiva. Para usarlo hay que:

Triturar algunas hojas secas.

Esparcirlas en marcos de puertas, debajo de la heladera o dentro de alacenas .

. Otra opción: poner hojas enteras en cajones.

Este método se puede potenciar si se añade bicarbonato vinagre blanco. Aunque no elimina las cucarachas, sí ayuda a repelerlas gracias a su olor y a que contribuye a mantener limpias las superficies. Este último factor es clave porque evita que se sientan atraídas.

cuca

¿Cómo usarlo? Este es el paso a paso:

Preparar una mezcla 1:1 de vinagre y agua.

Usarla para limpiar mesadas, pisos y zonas donde se detecte la presencia de estos insectos.

Recomendación: repetir la aplicación varias veces por semana.

Las cucarachas se suelen sentir atraídas por fuentes de alimento y humedad. En este sentido, es clave mantener la cocina seca y libre de restos de comida.

¿Por qué las cucarachas son indestructibles?

La diversidad de las cucarachas es inmensa, y se estima que en la actualidad cuentan con más de 4.600 especies. Sin embargo, las más conocidas son aquellas que se filtran en el hogar y en cuestión de días se vuelven una plaga que parece imposible de exterminar. Esto les otorgó una mala fama, y desde entonces están asociadas con la suciedad y el deterioro de ciertos ambientes de la casa.

Dentro de las especies más conocidas y difíciles de combatir para el ser humano se encuentra la cucaracha alemana (Blattella germanica), la más habitual en una infección de insectos.

Cucaracha alemana

Una de las claves de su supervivencia es la capacidad de reproducción con la que cuentan sus hembras: una sola puede poner hasta 250 huevos en su vida. Por ello, son capaces de generar una infestación en cuestión de días.

En cuanto a su apariencia, esta especie es de las más pequeñas, con una longitud aproximada de 10 a 15 mm. Su color es marrón claro y poseen dos bandas oscuras longitudinales en el pronoto, ubicado detrás de la cabeza. Además, aunque ambos sexos tienen alas, prácticamente no lo utilizan para volar.

La especie que se puede reproducir sin la necesidad de un macho

Otra muy común en los hogares es la cucaracha americana (Periplaneta americana). Esta especie resulta todavía más difícil de exterminar si se tiene en cuenta su increíble capacidad de reproducción: las hembras no necesitan de los machos para hacerlo, y cada una de ellas puede poner una enorme cantidad de huevos gracias a un proceso llamado partenogénesis, es decir, que pueden generar descendencia a partir de huevos no fertilizados.

En cuanto a su apariencia, la americana es una de las más grandes, con una longitud de 30 a 50 mm. Son de color marrón, tirando a un rojizo brillante, y ambos sexos cuentan con alas que le permiten volar.

Preferentemente se ubican en ambientes cálidos y húmedos, pero son más tolerantes que las alemanas en espacios secos. Generalmente aparecen por la noche, y hay que tener cuidado con las ventanas porque pueden entrar desde el exterior.

Soñar con cucarachas 1.jpg

Sin embargo, las cucarachas no solo son resistentes por su enorme capacidad reproductiva, sino que también cuentan con algunas capacidades regenerativas que pocos conocen: pueden reconstruir extremidades perdidas, regenerar partes de su tráquea y sobrevivir a lesiones fatales para cualquier otro tipo de insecto.

En ese sentido, también son importantes para la naturaleza, ya que muchas de ellas representan hasta el 25% de la biomasa del dosel forestal en las selvas tropicales. Allí cumplen un papel fundamental como descomponedores primarios, es decir, que sin ellas muy probablemente estas selvas se desmoronarían.