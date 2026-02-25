Si te atrapó En el barro, esta serie argentina de Netflix te va a obsesionar

Tiene secretos, traiciones, ambición y un costado oscuro que no da respiro. Fue una de las primeras grandes apuestas argentinas de Netflix y todavía muchos no la descubrieron.

Después del fenómeno que generó En el barro , muchos usuarios quedaron con ganas de más historias intensas, con personajes complejos y un clima cargado de tensión. En el catálogo de Netflix hay una joya argentina que mezcla drama, thriller y poder… y que puede convertirse en tu próxima obsesión: Edha .

Estrenada en 2018, fue una de las primeras producciones originales completas realizadas en Argentina para la plataforma. Tiene una sola temporada de 10 episodios , ideal para maratonear en pocos días.

La historia sigue a Edha Abadi , una exitosa diseñadora de moda y madre soltera cuya vida parece estar bajo control… hasta que conoce a Teo, un hombre magnético con un pasado en sombras y objetivos que no son lo que aparentan.

Lo que comienza como una relación intensa se transforma en una trama de secretos, traiciones y ambiciones cruzadas dentro del competitivo mundo de la moda en Buenos Aires. Nada es del todo transparente y cada episodio deja nuevas preguntas.

Un elenco fuerte y caras conocidas

La protagonista está interpretada por Juana Viale, mientras que el enigmático Teo cobra vida a través de Andrés Velencoso.

El elenco se completa con figuras como Delfina Chaves, Pablo Echarri y Osmar Núñez, entre otros.

El sello de un director premiado

La serie fue creada y dirigida por Daniel Burman, uno de los nombres más reconocidos de la llamada Nueva Ola del Cine Argentino. En su carrera acumuló más de 100 premios internacionales y fue distinguido en festivales como el de Berlín y Venecia.

Su impronta se nota en el tono sofisticado, los conflictos morales y el retrato de personajes que se mueven entre el deseo, el poder y la culpa.

¿Por qué puede gustarte si viste En el barro?

Aunque no es una historia carcelaria, comparte elementos clave: tensión constante, vínculos atravesados por intereses ocultos y un clima oscuro que no deja respiro. Es de esas series donde nadie es completamente inocente y cada decisión tiene consecuencias.

Si buscás una producción argentina con intriga, drama y giros inesperados, Edha puede ser la próxima en tu lista. Y lo mejor: ya está disponible completa en Netflix para que la descubras hoy mismo.