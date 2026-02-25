Si te atrapó En el barro, esta serie argentina de Netflix te va a obsesionar
Tiene secretos, traiciones, ambición y un costado oscuro que no da respiro. Fue una de las primeras grandes apuestas argentinas de Netflix y todavía muchos no la descubrieron.
Después del fenómeno que generó En el barro, muchos usuarios quedaron con ganas de más historias intensas, con personajes complejos y un clima cargado de tensión. En el catálogo de Netflix hay una joya argentina que mezcla drama, thriller y poder… y que puede convertirse en tu próxima obsesión: Edha.
Estrenada en 2018, fue una de las primeras producciones originales completas realizadas en Argentina para la plataforma. Tiene una sola temporada de 10 episodios, ideal para maratonear en pocos días.
De qué trata Edha
La historia sigue a Edha Abadi, una exitosa diseñadora de moda y madre soltera cuya vida parece estar bajo control… hasta que conoce a Teo, un hombre magnético con un pasado en sombras y objetivos que no son lo que aparentan.
Lo que comienza como una relación intensa se transforma en una trama de secretos, traiciones y ambiciones cruzadas dentro del competitivo mundo de la moda en Buenos Aires. Nada es del todo transparente y cada episodio deja nuevas preguntas.
Un elenco fuerte y caras conocidas
La protagonista está interpretada por Juana Viale, mientras que el enigmático Teo cobra vida a través de Andrés Velencoso.
El elenco se completa con figuras como Delfina Chaves, Pablo Echarri y Osmar Núñez, entre otros.
El sello de un director premiado
La serie fue creada y dirigida por Daniel Burman, uno de los nombres más reconocidos de la llamada Nueva Ola del Cine Argentino. En su carrera acumuló más de 100 premios internacionales y fue distinguido en festivales como el de Berlín y Venecia.
Su impronta se nota en el tono sofisticado, los conflictos morales y el retrato de personajes que se mueven entre el deseo, el poder y la culpa.
¿Por qué puede gustarte si viste En el barro?
Aunque no es una historia carcelaria, comparte elementos clave: tensión constante, vínculos atravesados por intereses ocultos y un clima oscuro que no deja respiro. Es de esas series donde nadie es completamente inocente y cada decisión tiene consecuencias.
Si buscás una producción argentina con intriga, drama y giros inesperados, Edha puede ser la próxima en tu lista. Y lo mejor: ya está disponible completa en Netflix para que la descubras hoy mismo.
