El sorpresivo regalo del Kun Agüero a su hijo por su cumpleaños

El hijo de Gianinna Maradona y Sergio Agüero celebró sus 17 años con una fiesta temática de fútbol y sorprendió al recibir un inesperado regalo.

Benjamín Agüero Maradona, hijo de Gianinna Maradona y Sergio “Kun” Agüero , vivió un cumpleaños que quedará en la memoria: sus 17 años fueron celebrados con una fiesta temática de fútbol al aire libre y coronados con un espectacular regalo por parte de sus padres.

El festejo, organizado por su madre, se desarrolló en un amplio jardín decorado con inflables con forma de cancha y los colores de Boca Juniors , el club de sus amores. Amigos y familiares disfrutaron de la ambientación futbolera, que convirtió el evento en una verdadera experiencia temática para el joven.

Pero la sorpresa más espectacular llegó al final: Benjamín recibió su primer auto, un Peugeot 208 blanco cero kilómetro. . El regalo fue presentado como parte de una ingeniosa “búsqueda del tesoro” ideada por Gianinna Maradona, que compartió en sus redes sociales los momentos más emotivos del recorrido hasta encontrar la llave.

La reacción que se volvió viral del hijo del Kun Agüero

En los videos difundidos por redes sociales, se puede ver a Benjamín recorriendo el interior del Peugeot 208, mientras descubría la nota de sus padres incluida en la caja de la llave. La emoción y alegría del joven se volvieron rápidamente virales, generando repercusión entre los seguidores y fanáticos de la familia.

Un cumpleaños que combinó fútbol, familia y un regalo inolvidable, dejando en evidencia la pasión por el deporte y el vínculo especial entre Benjamín y sus padres.

La importante decisión de Gianinna Maradona que cambiará su vida

Gianinna Maradona utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su decisión de abandonar el cigarrillo. La noticia resonó entre sus seguidores, quienes desde hace tiempo acompañan sus publicaciones y conocen distintos aspectos de su vida cotidiana.

La historia publicada en redes sociales presenta una composición de cuatro fotografías que resumen el momento y el contexto. En las imágenes se ve a la hija de Diego Maradona abrazada a su pareja, Guido Sergi, en el jardín de una casa, con un fondo de naturaleza y una fogata próxima.

Las fotos, en color y blanco y negro, muestran diferentes ángulos de ese mismo abrazo, con los cuerpos entrelazados y la mirada de la pareja centrada en el reencuentro. Sobre las imágenes, el texto que acompaña la publicación resaltó la importancia del vínculo en el proceso personal de la hija menor de Claudia Villafañe: “MI ICEBERG DERRETIDO el culpable de mi felicidad y mi dejar de fumar... qué fiesta ser tu novia flaco, te extraño!”.

El comienzo del año sirvió para que Gianinna grite a los cuatro vientos su amor por Guido Sergi, un empresario y exfutbolista que la enamoró y poco a poco en sus redes se animó a mostrar este nuevo vínculo. “La banda en Pinamar. Qué lindos días de playa, che”, escribió una de las amigas de la pareja, junto a la imagen de un grupo de personas, en donde la pareja de Gianinna aparece vestido con un buzo rosado fluo, rodeando con su brazo a su pareja, muy sonriente, de campera y vestido corto, que le toma la mano.