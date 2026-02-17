El clima en Cipolletti

icon
31° Temp
23% Hum
País
LMCipolletti Rodolfo Aguiar

Rodolfo Aguiar apuntó contra la CGT: "Con paros domingueros no vamos a frenar la reforma laboral"

El secretario general de ATE Nacional opinó sobre las medidas tomadas por la CGT y le sumó la posibilidad de una protesta presencial.

El rionegrino cuestionó las medidas de la CGT contra la reforma laboral.

El rionegrino cuestionó las medidas de la CGT contra la reforma laboral.

La tensión social y laboral en el país sube varios grados. La reforma laboral, que ya cuenta con media sanción en el Senado, enfrenta la resistencia más contundente de los últimos años: paros, movilizaciones y posibles piquetes convocados por la CTA y la CGT, con el apoyo de ATE Nacional y otros sindicatos.

Ahora, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, no dudó en marcar la postura de su sindicato y cuestionó las medidas tomadas por la CGT en los medios y en la red X:

Te puede interesar...

Con paros domingueros no vamos a frenar la reforma laboral y menos el programa de ajuste brutal de @JMilei. Hay dirigentes que le tienen miedo a la calle y los trabajadores no merecen pagar el costo de ese temor”.

Aguiar agregó que la indignación social ya comenzó a crecer y que este es un momento clave para resistir y representar a los sectores del pueblo que no se resignan.

Embed

“El paro debiera ser con movilización. No tenemos que descartar los piquetes y las protestas regionales”, advirtió, dejando claro que la movilización será más que simbólica.

Paro y concentración: cuándo y dónde

Por otra parte, la CTA convocó a una movilización para el jueves, coincidiendo con la CGT, que incluirá una concentración en Avenida de Mayo e Yrigoyen a partir del mediodía, justo cuando se presume que comenzará el debate en la Cámara de Diputados.

El transporte público también se verá afectado: la UTA adelantó su apoyo a la huelga, por lo que no habrá colectivos en la Buenos Aires ese día, complicando la rutina y aumentando el impacto del paro.

“Ley esclavista” y críticas de los sindicalistas

Para Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, la reforma laboral no solo perjudica a los trabajadores, sino que también favorece a las grandes corporaciones y consolida un “esquema social regresivo, basado en la flexibilización y la precarización laboral”.

Incluso entidades vinculadas a las pymes, como ADIMRA y la Confederación General Económica, se han expresado en contra de la iniciativa, sumando críticas desde distintos sectores económicos.

Claudio Dellecarbonara, metrodelegado, fue aún más categórico: “Esta ley es esclavista y nos pone de cara a un futuro infausto. Esta respuesta es la mínima que se debería haber dado. Lamentablemente, llega un poco tarde”.

El paro que promete sacudir la calle

La conjunción de paros nacionales, movilizaciones y posibles piquetes anuncia una jornada de fuerte impacto social y económico. Los sindicatos llaman a todos los sectores a sumarse y dejar claro que no están dispuestos a resignar derechos laborales.

La reforma laboral, en plena discusión, se enfrenta ahora a la presión directa de quienes mueven los resortes de la economía y la calle, y la semana promete ser histórica para los trabajadores y la política argentina.

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

Lo más leído

Neuquén

Rojo

Policiales

Azul

Ciencia y Vida

Verde Oscuro

Mundo

Violeta