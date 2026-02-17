Rodolfo Aguiar apuntó contra la CGT: "Con paros domingueros no vamos a frenar la reforma laboral"

El secretario general de ATE Nacional opinó sobre las medidas tomadas por la CGT y le sumó la posibilidad de una protesta presencial.

El rionegrino cuestionó las medidas de la CGT contra la reforma laboral.

La tensión social y laboral en el país sube varios grados. La reforma laboral , que ya cuenta con media sanción en el Senado , enfrenta la resistencia más contundente de los últimos años: paros, movilizaciones y posibles piquetes convocados por la CTA y la CGT, con el apoyo de ATE Nacional y otros sindicatos.

Ahora, el secretario general de ATE Nacional , Rodolfo Aguiar , no dudó en marcar la postura de su sindicato y cuestionó las medidas tomadas por la CGT en los medios y en la red X:

“ Con paros domingueros no vamos a frenar la reforma laboral y menos el programa de ajuste brutal de @JMilei. Hay dirigentes que le tienen miedo a la calle y los trabajadores no merecen pagar el costo de ese temor”.

Aguiar agregó que la indignación social ya comenzó a crecer y que este es un momento clave para resistir y representar a los sectores del pueblo que no se resignan.

La indignación social empezó a crecer y este es un momento que… — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) February 16, 2026

“El paro debiera ser con movilización. No tenemos que descartar los piquetes y las protestas regionales”, advirtió, dejando claro que la movilización será más que simbólica.

Paro y concentración: cuándo y dónde

Por otra parte, la CTA convocó a una movilización para el jueves, coincidiendo con la CGT, que incluirá una concentración en Avenida de Mayo e Yrigoyen a partir del mediodía, justo cuando se presume que comenzará el debate en la Cámara de Diputados.

El transporte público también se verá afectado: la UTA adelantó su apoyo a la huelga, por lo que no habrá colectivos en la Buenos Aires ese día, complicando la rutina y aumentando el impacto del paro.

“Ley esclavista” y críticas de los sindicalistas

Para Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, la reforma laboral no solo perjudica a los trabajadores, sino que también favorece a las grandes corporaciones y consolida un “esquema social regresivo, basado en la flexibilización y la precarización laboral”.

Incluso entidades vinculadas a las pymes, como ADIMRA y la Confederación General Económica, se han expresado en contra de la iniciativa, sumando críticas desde distintos sectores económicos.

Claudio Dellecarbonara, metrodelegado, fue aún más categórico: “Esta ley es esclavista y nos pone de cara a un futuro infausto. Esta respuesta es la mínima que se debería haber dado. Lamentablemente, llega un poco tarde”.

El paro que promete sacudir la calle

La conjunción de paros nacionales, movilizaciones y posibles piquetes anuncia una jornada de fuerte impacto social y económico. Los sindicatos llaman a todos los sectores a sumarse y dejar claro que no están dispuestos a resignar derechos laborales.

La reforma laboral, en plena discusión, se enfrenta ahora a la presión directa de quienes mueven los resortes de la economía y la calle, y la semana promete ser histórica para los trabajadores y la política argentina.