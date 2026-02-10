Una pizza argentina entre las mejores del mundo: el ranking internacional que la puso en el top 10

El prestigioso listado de Time Out destacó a una pizzería del país entre las mejores del planeta. Valoró su propuesta minimalista, ingredientes de origen y una elaboración que compite con íconos de la pizza mundial.

La pizza argentina volvió a jugar en las grandes ligas. Un ranking internacional publicado por Time Out , uno de los medios culturales más influyentes del mundo, seleccionó las mejores pizzas del planeta y destacó a Kalis , una pizzería de Buenos Aires, como la única representante del país en el listado.

El relevamiento incluyó 18 pizzerías de América, Europa, Asia y Oceanía , y fue elaborado a partir de consultas a editores y especialistas gastronómicos locales de distintas regiones. En ese selecto grupo, Kalis logró ubicarse en el puesto número 8 , consolidándose como una referencia mundial de la pizza contemporánea.

Ubicada en O’Higgins 3578 , en la Ciudad de Buenos Aires, Kalis es un emprendimiento liderado por Franco Kalifon y Martín Calzetti . Kalifon cuenta con formación junto a figuras de renombre internacional como Francis Mallmann y el reconocido pastelero Luciano García , una experiencia que se refleja en el enfoque preciso y minimalista del local.

Lejos de las cartas extensas, Kalis apuesta a la calidad por sobre la cantidad: su menú ofrece solo cuatro variedades de pizza, cuidadosamente elaboradas. Uno de los diferenciales que más peso tuvo en el ranking es que se trata de la única pizzería argentina que utiliza pomodoro San Marzano con denominación de origen, importado directamente desde Italia por el propio equipo del restaurante.

image

El reconocimiento no solo posiciona a Kalis en el mapa gastronómico mundial, sino que también refuerza el prestigio de la pizza argentina, que logra destacarse frente a propuestas históricas de ciudades emblemáticas como Nápoles, Nueva York o Tokio.

En un contexto donde la gastronomía local gana cada vez más visibilidad global, Buenos Aires suma un nuevo motivo de orgullo: una pizza hecha en la ciudad está entre las mejores del mundo.

image

El ranking completo de las 18 mejores pizzas del mundo según Time Out