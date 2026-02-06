El asado argentino, sin medalla: la parrillada quedó afuera del podio mundial

Un ranking internacional sorprendió al dejar a la parrillada argentina fuera de los tres primeros puestos entre los mejores platos con carne.

La parrillada argentina no ingresó en el podio de un ranking mundial de platos de carne.

El asado es casi una religión en Argentina , pero esta vez el orgullo nacional tuvo que masticar bronca. La parrillada argentina , uno de los símbolos más fuertes de la gastronomía criolla, no logró meterse en el podio del ranking global de los mejores platos con carne del mundo , según una evaluación internacional.

El listado fue elaborado por Taste Atlas , una reconocida guía gastronómica que reúne valoraciones de especialistas y usuarios de todo el mundo , y analiza platos a partir de su identidad cultural, técnica de cocción y experiencia gastronómica. Aunque la parrillada obtuvo una calificación alta y quedó bien posicionada, no alcanzó los tres primeros lugares , dominados por cortes y preparaciones tradicionales de Europa, Asia y América del Norte .

De acuerdo al análisis del ranking, las propuestas que lideraron la lista se caracterizan por ser más específicas en cuanto al tipo de corte, el método de cocción o una tradición regional muy definida. En ese contexto, la parrillada argentina, que combina distintos cortes y estilos, quedó un escalón más abajo, pese a su enorme reconocimiento global.

El resultado generó sorpresa y debate, especialmente en un país donde el asado es mucho más que una comida: es encuentro, ritual y parte de la identidad nacional. Sin embargo, el dato no es del todo negativo.

Argentina sigue en el top 10 mundial

A pesar de no subir al podio, la parrillada argentina se mantiene dentro del top 10 mundial, lo que confirma que el país sigue siendo una referencia indiscutida cuando se habla de carne. El sabor, la calidad de los cortes y la tradición asadora continúan siendo valorados a nivel internacional, aunque esta vez no alcanzaron para colgarse la medalla.

La discusión, claro, quedó servida: ¿merecía más reconocimiento o el ranking fue injusto con el asado argentino? Mientras tanto, la parrilla sigue encendida… y el orgullo, intacto.

El top 10 mundial de los mejores platos con carne del mundo