Conflicto de plataformas: Mercado Libre denunció a Temu por publicidad engañosa

La empresa argentina se presentó en la Secretaría de Comercio. Apuntan contra promociones faltas y cupones con cláusulas ocultas.

El comercio electrónico está en el centro de la polémica argentina a partir de la competencia entre las empresas, a tal nivel de que ahora escaló al plano legal. En este caso, Mercado Libre presentó una denuncia formal contra la plataforma china Temu ante la Secretaría de Comercio. La acusó de implementar estrategias de publicidad engañosa.

Según se conoció, la presentación fue realizada en agosto de 2025 y advierten sobre mensajes falsos dirigidos a los consumidores sobre promociones, precios de productos y supuestas ofertas imperdibles.

Luego de analizar la presentación, desde la Secretaría de Comercio hicieron lugar a la denuncia y comenzaron una investigación oficial contra la aplicación asiática. Desde el organismo dispusieron una medida cautelar ordenando a Temu la suspensión inmediata de estas prácticas comerciales. Sin embargo, advierten que la empresa china continúa aplicando las mismas modalidades.

Los llamativos descuentos de Temu

La denuncia surgió a partir de las campañas de marketing que realiza la aplicación en argentina, en la que incluyen promociones imposibles matemáticamente. Entre las pruebas, presentaron anuncios que ofrecen descuentos del "-940%" en prendas de vestir, una cifra irrisoria ya que la empresa debería pagarle nueve veces al usuario el valor del producto.

image

Otros de los factores a los que apuntaron fue a los cupones y el envío gratis que ofrecen. Según detallaron, las mecánicas que utilizan confunden al consumidor argentino.

Sobre los envíos gratis, al momento de descargar la app, Temu ofrece con carteles destacados: "Envíos gratis en todos tus pedidos". Aunque la denuncia remarca que es "absolutamente falso" y que los costos aparecen en instancias posteriores o bajo condiciones no aclaradas.

image

También cuestionaron en la denuncia los cupones promocionados. Detallaron que "la app promete al usuario un cupón de regalo por sumas exorbitantes, como $200.000 o $300.000". Aunque al navegar dentro de la aplicación, el consumidor descubre que para acceder al beneficio es obligatorio comprar al menos tres artículos.

image

Desde la empresa fundada por Marcos Galperin exigen que la competencia se rija bajo las normas de lealtad comercial vigentes.