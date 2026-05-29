Cargó una vaca robada en el baúl del auto, la policía allanó su casa y descubrió el horror

Un hombre quedó imputado de robar una vaca de unos 250 kilos de un establecimiento rural al límite con Río Negro. La pista clave.

La vaca fue encontrada con el 80% de su cuerpo faenado.

En un aberrante suceso, el Ministerio Público Fiscal resolvió en tiempo récord un grave caso de abigeato . Los exitosos operativos conjuntos permitieron recuperan el 80% de una vaca faenada tras una rápida investigación y dos allanamientos simultáneos en Rincón de Lobos , Chubut , al límite con Río Negro. Tras incautar la mayor parte del animal sustraído, las autoridades se lo devolvieron a su legítimo dueño.

El aberrante caso comenzó formalmente tras la denuncia del propietario de una chacra ubicada en la zona rural de Rincón de Lobos, a menos de media hora de El Bolsón .

El damnificado descubrió en su predio los restos de una vaca de aproximadamente 250 kilos que había sido faenada de forma clandestina. Al inspeccionar la escena, el personal de la Dirección de Investigaciones Rurales detectó un dato fundamental: los alambrados perimetrales estaban intactos.

Esta ausencia de daños materiales determinó la hipótesis principal de los investigadores. Los autores del hecho tenían libre acceso al lugar o conocían a la perfección cada uno de los movimientos internos del establecimiento.

Indicios clave en la mira de la Fiscalía

Las sospechas de los funcionarios judiciales se dirigieron de inmediato hacia el entorno cercano de la propiedad. La recopilación de pruebas físicas directas y una serie de contradicciones apuntaron contra una persona vinculada al cuidado del predio. El sospechoso presentaba rastros visibles en su cuerpo que lo ligaban de manera directa con la maniobra delictiva.

Vaca Infocampo Los ladrones se llevaban una vaca de una chacra del Alto Valle, pero los descubrió el cuidador del predio. Uno escapó y el otro fue detenido. Infocampo

Con estos elementos de convicción, el fiscal jefe Díaz Mayer solicitó de urgencia al Juzgado de Garantías las órdenes de registro para la vivienda del implicado. Las medidas judiciales, consignó El Cordillerano, incluyeron también la requisa de dos vehículos sospechosos que habrían sido utilizados para el traslado del animal.

La División Investigaciones Rurales (DIR) de la policía, a cargo del Comisario Mayor Jorge R. Calderero, ejecutó las tareas de campo junto al personal de la Comisaría de El Hoyo y la Delegación de Investigaciones (DPI) de Lago Puelo.

Ampliación y resultado de los operativos

El avance de las pesquisas policiales sumó datos de último momento que obligaron a reconfigurar la estrategia. El fiscal requirió una segunda orden judicial autónoma para registrar una finca cercana, señalada como el presunto centro de acopio y ocultamiento de la carne.

Los dos allanamientos simultáneos se realizaron bajo estrictos protocolos diurnos y contaron con la presencia de testigos civiles. Los uniformados lograron incautar el 80% del animal ya faenado. El éxito del procedimiento policial y judicial permitió mitigar el daño económico al productor damnificado.