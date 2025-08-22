La búsqueda de un caballo robado tuvo el peor final

Los dueños del caballo encontraron a Lorenzo tras un día de búsqueda en las calles y las redes sociales. El abigeato es un delito en aumento en el Valle.

Lorenzo, el caballo que fue robado y faenado en la zona rural de Roca.

L a desesperada búsqueda de un caballo robado terminó de la peor manera . Lorenzo, el animal que era intensamente buscado por los dueños y allegados a la familia, fue encontrado faenado a varios kilómetros del lugar del que se lo llevaron. Se trata de un nuevo caso de abigeato, un delito en aumento en el Alto Valle.

Lorenzo fue robado miércoles al mediodía en la zona de Puente Cero, en General Roca , y sus restos fueron encontrados un día después en el sector de Alta Barda, en el otro extremo de la ciudad. Entre el lugar del que se lo llevaron y el que lo encontraron hay varios kilómetros, por lo que se presume que los delincuentes utilizaron un vehículo.

El hallazgo del animal generó indignación y dolor , no solo en sus dueños sino también entre numerosos vecinos que expresaron su repudio en redes sociales, donde la búsqueda se había viralizado.

caballo Lorenzo, el caballo que fue robado y faenado en la zona rural de Roca.

La familia Fernández, dueña del animal, había descubierto el robo del caballo rápidamente. Además de radicar la denuncia iniciaron una búsqueda a la que se sumaron conocidos y vecinos. El hallazgo causó mucho dolor.

La nieta del dueño de Lorenzo manifestó su bronca y tristeza en redes sociales:

“A quienes robaron y mataron el caballo de mi abuelo: lo que hicieron no tiene perdón. La cobardía siempre sale a la luz, y me voy a enterar quiénes fueron. Nada queda oculto. Todo lo que hicieron les va a volver el doble, porque en esta vida cada uno paga por sus actos. Ojalá que lo que hicieron les haya servido para matar su hambre, porque el precio que van a pagar será mucho más alto. Agradezco a quienes difundieron y colaboraron en la búsqueda. Su apoyo fue invaluable.”

El caso se suma a otros episodios similares ocurridos en chacras de la región durante los últimos meses, que mantienen en alerta a vecinos, productores y la Policía. En paralelo, carne de caballo ha sido secuestrada en comercios del Alto Valle, lo que sustenta la sospecha de que los animales son faenados para comercializar la carne en forma clanestina.

Allanamientos por faena clandestina

A raíz del robo de animales para faenas clandestinas, la Policía realizó este mes cuatro allanamientos con resultados positivos en distintos domicilios ubicados en la localidad de Valle Azul. En el marco del procedimiento se imputó a uno de los moradores y se secuestraron elementos, además de encontrarse restos de un animal vacuno.

Fuentes policiales consultadas por el diario digital LCR señalaron que el resultado fue positivo, que se procedió al secuestro de cuatro celulares y que en una de las propiedades se encontraron restos óseos de color rojizos de animal vacuno.

Si bien no hubo personas detenidas, sí se realizó la imputación de uno de los moradores de los domicilios allanados, precisamente un joven de 24 años.

El trabajo policial se originó a partir de una denuncia por abigeato.

El robo y la faena de animales es un delito conocido como abigeato, que establece penas de prisión para quienes sustraigan o faenen animales de cría o de trabajo.

El Código Penal establece penas a los responsables de:

Sustraer uno o más animales del campo o lugar donde se encuentren.

Faenar animales ajenos sin autorización.

Transportar, acopiar o vender carne o cueros provenientes del robo.

La pena va de 2 a 6 años de prisión si se trata de abigeato simple, y puede llegar hasta 10 años si hay agravantes (uso de armas, participación de más de una persona, violencia, etc.).